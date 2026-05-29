Μήνυμα προς τους μαθητές που ξεκινούν σήμερα τις Πανελλήνιες Εξετάσεις έστειλε μέσω βίντεο στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την έναρξη των εξετάσεων με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας αλλά και το αρχηγός του ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «σήμερα ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις» και ανέφερε πως γνωρίζει ότι «το τελευταίο που θέλουν να ακούσουν οι μαθητές είναι τα γνωστά κλισέ».

Όπως είπε, θέλησε να μεταφέρει «κάτι πιο ουσιαστικό», επισημαίνοντας ότι αν οι υποψήφιοι ή οι οικογένειές τους αισθανθούν άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον, υπάρχει πλέον η δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, στη γραμμή αυτή βρίσκονται ψυχολόγοι και ειδικοί, οι οποίοι μπορούν να σταθούν δίπλα στους μαθητές και να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθειά τους κατά τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής περιόδου.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους υποψηφίους να πιστέψουν «στον εαυτό τους και στον κόπο που έκαναν» και να μπουν στην τάξη «με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία», ευχόμενος «καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους».

Όλο το μήνυμα Μητσοτάκη για τις Πανελλαδικές:

Σήμερα ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ.

Γι’ αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό: αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση, ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε τη δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550, με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτήν την τόσο απαιτητική περίοδο.

Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε, και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους.

Το μήνυμα Τσίπρα στους υποψηφίους

«Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας και ευχήθηκε με «κλισέ» που όμως όπως είπε ισχύουν στην περίπτωση των Πανελλαδικών.

«Ίσως να ακούγεται κλισέ και μια ακόμα ευχή που συνηθίζουμε να λέμε εθιμοτυπικά εμείς οι «μεγαλύτεροι», ωστόσο ακόμα κι εμείς περάσαμε από αυτή δοκιμασία και ανεξάρτητα από το πώς γράψαμε, θυμόμαστε πόσο δύσκολες και αγχωτικές είναι αυτές οι μέρες.

Ένα άλλο κλισέ, λέει πως ανεξάρτητα από το πώς θα γράψετε, είναι μια μόνο από τις πολλές μάχες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή που είναι όλη μπροστά σας».

Την ανάρτησή του συνοδεύει με μία φωτογραφία από την εφηβική ταινία «The Breakfast Club».

Η ανάρτηση Τσίπρα

Σήμερα που ξεκινούν οι Πανελλαδικές θα ήθελα να ευχηθώ σε κάθε ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτές, καλή επιτυχία.

Ίσως να ακούγεται κλισέ και μια ακόμα ευχή που συνηθίζουμε να λέμε εθιμοτυπικά εμείς οι «μεγαλύτεροι», ωστόσο ακόμα κι εμείς περάσαμε από αυτή δοκιμασία και ανεξάρτητα από το πώς γράψαμε, θυμόμαστε πόσο δύσκολες και αγχωτικές είναι αυτές οι μέρες.

Ένα άλλο κλισέ, λέει πως ανεξάρτητα από το πώς θα γράψετε, είναι μια μόνο από τις πολλές μάχες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή που είναι όλη μπροστά σας.

Αυτό το κλισέ ισχύει ακόμα περισσότερο.

Άλλωστε τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών.

Πανελλαδικές: Τι ευχήθηκαν στους υποψηφίους Μητσοτάκης – Τσίπρας