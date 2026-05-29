Αυστηρότερο πλαίσιο για το μεταναστευτικό προανήγγειλε από τη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μετά την ξαφνική χθεσινή άνοδο ροών στην Κρήτη.

«Δε θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που έγινε το ‘15 που λιάζονταν»

Όπως είπε χαρακτηριστικά στο περιθώριο του κοινοβουλευτικού ελέγχου «αν αυτό που συνέβη χθες δεν είναι εξαίρεση και αν γίνει ο κανόνας, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία έχουμε συζητήσει ήδη με τον πρωθυπουργό, πολύ πιο σκληρά από την απλή αναστολή ασύλου. Δε θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που έγινε το ‘15 που λιάζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και φυλάσσονται».

Μιλώντας για τη ραγδαία άνοδο, ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι «αυτή τη στιγμή οι ροές δεν είναι από το Ανατολικό Αιγαίο. Πύλη εισόδου η Κρήτη και χθες είχαμε πάνω από 600 αφίξεις, το 40% στο Ηράκλειο. Πρέπει να γίνει ένας πρώτος διαχωρισμός, να δούμε τι είναι αυτοί που καταφθάνουν, άρα θέλουμε δομές. Πρόσθεσε ότι «εμείς πιστεύουμε στην αποτροπή – με τουρκική ακτοφυλακή είμαστε σε συνεργασίας – 70% μείωση ροών στο Ανατολικό Αιγαίο – προσπαθούμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία με Λιβύη».

Μετά από ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλλη Ρούσου για περίπου 1600 ανηλίκους που αγνοούνται, ο Θάνος Πλεύρης, σημείωσε ότι σε περίπτωση που ένας ασυνόδευτος ανήλικος αγνοείται τότε κινητοποιείται ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης. «Και Αστυνομία, και Εισαγγελία και κινητοποιείται μηχανισμός έκτακτης ανάγκης. Συνήθως βρίσκονται αυτά τα άτομα και δεν επιθυμούν να επιστρέψουν – κοντά στο φάσμα της ενηλικιότητας παρουσιάζεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.