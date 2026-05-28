Τρεις άνδρες που συνελήφθησαν μετά τους πυροβολισμούς στα Πατήσια είναι δύο Αλβανοί και ένας Έλληνας, όλοι γνωστοί στις Αρχές για σοβαρές υποθέσεις του κοινού ποινικού δικαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε επιχειρηματία στην Κηφισιά, το 2022. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του τέταρτου ατόμου που κατάφερε να διαφύγει.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΒΗΜΑ, καταγράφονται οι δραματικές στιγμές αμέσως μετά τους πυροβολισμούς. Οι δράστες προσπαθούν να ξεφύγουν από το σημείο των πυροβολισμών και παρασέρνουν κάθε αμάξι που βρίσκεται στο διάβα τους.