Στην 28η Μαΐου 1979, την ημέρα που πριν από 48 χρόνια «υπογράφηκε στο Ζάππειο Μέγαρο η Συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Η ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη, ως το 10ο κράτος-μέλος τότε, ήταν μία κορυφαία στρατηγική επιλογή, χάρη στη διορατικότητα του Κωνσταντίνου Καραμανλή», υπογράμμισε.

Και συνέχισε την ανάρτησή του γράφοντας: «Συνέβαλε όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, αλλά και στη γεωπολιτική της θωράκιση και στην κατοχύρωση των εθνικών συμφερόντων».

«Στόχος της Ελλάδας σήμερα», συνέχισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «είναι να έχει ενεργό ρόλο στο εγχείρημα ενεργοποίησης του ενιαίου αμυντικού βραχίονα της Ε.Ε.».

