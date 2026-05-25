Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν αντίποινα για ουκρανική επίθεση σε φοιτητική εστία στο Σταρομπίλσκ.

Όπως υποστηρίζει το Κρεμλίνο, τα πλήγματα θα στοχεύσουν «κέντρα λήψης αποφάσεων», θέσεις διοίκησης, καθώς και κρίσιμες υποδομές του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος. Σε ανακοίνωση που επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο TASS, γίνεται λόγος για «συστηματικές επιθέσεις» σε εγκαταστάσεις παραγωγής και σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων υποδομών που σχετίζονται με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία —όπως αναφέρεται— χρησιμοποιούνται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις «με τη συνδρομή ειδικών του ΝΑΤΟ».

Απάντηση για το χτύπημα στο Σταρομπίλσκ του Λουχάνσκ

«Η επίθεση στο Σταρομπίλσκ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», αναφέρει χαρακτηριστικά η ρωσική πλευρά, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις στο Κίεβο θα έχουν συστηματικό χαρακτήρα και θα πλήξουν το σύνολο της σχετικής αμυντικής υποδομής.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε κατηγορήσει την Ουκρανία για «τρομοκρατική επίθεση» στην περιοχή του Λουχάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, υποστηρίζοντας ότι φοιτητική εστία επλήγη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο ίδιος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια και είχε ζητήσει από το υπουργείο Άμυνας να εξετάσει επιλογές για αντίποινα.