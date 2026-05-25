Χιλιάδες δικαιούχοι μπορούν και φέτος να εξασφαλίσουν δωρεάν διακοπές καθώς ο κοινωνικός τουρισμός προσφέρει σημαντικά οφέλη σε εργαζόμενους και άνεργους.

Φέτος το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να πραγματοποιήσουν οικονομικές διακοπές σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας τις επιταγές διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Οι «τυχεροί» που επιλέχθηκαν θα πρέπει να γνωρίζουν με ακρίβεια πώς ενεργοποιούνται οι επιταγές, ποιες είναι οι παροχές και ποια τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Ο κοινωνικός τουρισμός

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού ισχύει αποκλειστικά για το πρόγραμμα της περιόδου 2026-2027 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και τις 17 Ιουνίου 2027.

Αυτό σημαίνει ότι οι διανυκτερεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την ημερομηνία αυτή, ενώ μόνο η επιστροφή με πλοίο μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί έως τις 18 Ιουνίου 2027, εφόσον η τελευταία διανυκτέρευση είναι στις 17 Ιουνίου.

Οι δικαιούχοι επιλέγουν μόνοι τους το κατάλυμα μέσα από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, χωρίς μεσολάβηση ταξιδιωτικών γραφείων ή τρίτων.

Παράλληλα, αποφασίζουν οι ίδιοι τη χρονική περίοδο των διακοπών και τον αριθμό διανυκτερεύσεων.

Το πρόγραμμα προβλέπει έως έξι διανυκτερεύσεις για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως δέκα διανυκτερεύσεις για νησιά όπως η Ρόδος, η Κως, η Σάμος και η Λέσβος, ενώ φτάνει έως και τις δώδεκα διανυκτερεύσεις στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, της Θεσσαλίας και του Έβρου.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι για συγκεκριμένες περιοχές – όπως οι Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στην Εύβοια, αλλά και οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου – δεν προβλέπεται καμία ιδιωτική συμμετοχή.

Το ίδιο ισχύει και για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο. Σε αυτές τις περιοχές, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν διακοπές χωρίς να πληρώσουν επιπλέον ποσό για τη διαμονή τους, πέρα από ενδεχόμενους φόρους διαμονής.

Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, η ιδιωτική συμμετοχή παραμένει χαμηλή και καθορίζεται από την κατηγορία του καταλύματος. Για παράδειγμα, σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων η συμμετοχή δεν μπορεί να ξεπερνά τα 12 ευρώ ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση με πρωινό, ενώ σε μικρότερες κατηγορίες είναι ακόμη χαμηλότερη.

Οι δικαιούχοι πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με το κατάλυμα που επιθυμούν και να ενημερώσουν ότι διαθέτουν επιταγή κοινωνικού τουρισμού. Ο αριθμός της επιταγής δεν δίνεται κατά την κράτηση αλλά μόνο κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο ή το κατάλυμα, όπου υπογράφεται και η σχετική σύμβαση ενεργοποίησης.

Οι ακτοπλοϊκές διευκολύνσεις

Οι επιταγές ακτοπλοϊκής μετακίνησης καλύπτουν αποκλειστικά εισιτήρια οικονομικής θέσης και μόνο για επιβάτες, όχι για οχήματα. Η ενεργοποίηση γίνεται με την έκδοση εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο παράλληλα με επιταγή διαμονής σε νησιωτικό προορισμό.

Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, η επιδότηση της ΔΥΠΑ καλύπτει το 50% της αξίας για τον γενικό πληθυσμό, ενώ ο δικαιούχος πληρώνει το υπόλοιπο 25%, καθώς το άλλο 25% αποτελεί έκπτωση της ακτοπλοϊκής εταιρείας. Για τα άτομα με αναπηρία άνω του 50%, η συμμετοχή είναι μηδενική, καθώς η ΔΥΠΑ καλύπτει πλήρως το κόστος μετά την έκπτωση του παρόχου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, καθώς η ακτοπλοϊκή μετακίνηση πρέπει να συνδέεται χρονικά με τη διαμονή στο κατάλυμα. Επιτρέπεται ωστόσο μια μικρή χρονική απόκλιση έως τριών ημερών, λόγω δρομολογίων και αποστάσεων.

Πηγή: ot.gr