Σε μια ανάρτηση που υποδεικνύει ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ουσιαστικά είναι έτοιμη και μπορεί να υπογραφεί ανά πάσα στιγμή, προχώρησε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο ίδιος είχε εκτενείς συζητήσεις με ηγέτες από τη Μέση Ανατολή για το μνημόνιο συνεργασίας που συζητείται και όπως πρόσθεσε «η συμφωνία έχει συζητηθεί εκτενώς» και είναι «έτοιμη προς οριστικοποίηση». Σύμφωνα με τον ίδιο το βασικό θέμα που περιλαμβάνει είναι το άνοιγμα των Στενών των Ορμούζ.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει:

«Βρίσκομαι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, όπου μόλις είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, τον Πρωθυπουργό Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ μπιν Τζάμπερ Αλ Θάνι και τον Υπουργό Αλί Αλ-Θαουάντι του Κατάρ, τον Στρατάρχη Σαγιέντ Ασίμ Μουνίρ Αχμέτ Σαχ του Πακιστάν, τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας, τον Πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ Ελ-Σίσι της Αιγύπτου, τον Βασιλιά Αμπντουλάχ Β΄ της Ιορδανίας και τον Βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα του Μπαχρέιν, σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με ένα Μνημόνιο Κατανόησης που αφορά την ΕΙΡΗΝΗ.

Μια συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί και διαπραγματευτεί, υπό την προϋπόθεση της οριστικοποίησής της μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των διαφόρων άλλων χωρών που αναφέρονται παραπάνω.

Ξεχωριστά, είχα επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν «Μπίμπι» Νετανιάχου του Ισραήλ, η οποία επίσης πήγε πολύ καλά.

Οι τελικές πτυχές και λεπτομέρειες της συμφωνίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση και θα ανακοινωθούν σύντομα. Επιπλέον, μεταξύ των υπολοίπων στοιχείων της συμφωνίας, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».