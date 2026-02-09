Ο Ολυμπιακός έκανε μια σπουδαία εμφάνιση στο τελευταίο κομμάτι του τελικού και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στο Χάντμπολ ανδρών!

Οι Πειραιώτες δυσκολεύτηκαν στην αρχή κόντρα στην ΑΕΚ των πολλών νέων προσώπων, ήταν για ώρα πίσω στο σκορ, όμως τελικά σήκωσαν ακόμα έναν τίτλο. Μάλιστα, έκαναν το 2/2 στους φετινούς τελικούς κόντρα στους «κιτρινόμαυρους», καθώς είχαν επικρατήσει και στην αρχή της σεζόν για το Σούπερ Καπ.

Τίτλος Νο.340 στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα για τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης που συνεχίζει να πρωταγωνιστεί παντού. Η Ένωση μπορεί να είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, αλλά εκεί που η μπάλα… έκαιγε «μίλησε» η ψυχή και η καρδιά του πρωταθλητή. Με τον Ολυμπιακό στο τέλος να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και να φτάνει στη νίκη.

Φοβερός ο Κανετέ ουσιαστικά έκρινε την κούπα με τα τέσσερα σερί γκολ που μετέτρεψαν το 27-27 σε 31-27 στο πιο κρίσιμο κομμάτι του τελικού. Καίριες οι επεμβάσεις του τερματοφύλακα Παπαντωνόπουλου που απ’ τη στιγμή που μπήκε ήταν επίσης καθοριστικός.

Καθάρισε στο φινάλε ο Ολυμπιακός

Η ΑΕΚ πήρε δύο φορές προβάδισμα τριών τερμάτων στο α΄ μέρος (7-4 στο 12΄ και 9-6 στο 16΄), αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε 10-10 στο 20΄, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με τον «Δικέφαλο» μπροστά στο σκορ με 16-15.

Η Ένωση βρέθηκε εκ νέου στο +3 (21-18 στο 37΄ και 22-19 στο 40΄), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο ισοφάρισαν 22-22 στο 43′, αλλά και απέκτησαν προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων (31-27) στο 56΄, με αποτέλεσμα να «κλειδώσουν» ουσιαστικά τη νίκη και το τρόπαιο. Ο Κιουν έδωσε «αέρα» πέντε γκολ στον Ολυμπιακό (33-28) στο 58΄ και η ΑΕΚ δεν είχε πια χρόνο για την ανατροπή.

ΑΕΚ: Αραμπατζής (2), Μπούτος, Παναγιώτου (9), Μπάρος, Ραντόισιτς (2), Περίν (2), Αντωνιάδης, Τοριάνι (7), Κούκουλας (2), Γκάρεν (2), Κολοβός, Τουρέ, Πεϊσότο, Στούμπερ (3), Ρίμπερ, Ματέους.

Ολυμπιακός: Βαλέριο, Σκαραμέλι, Κουν (6), Βίντα (3), Τζίμπουλας (3), Παπαντωνόπουλος, Κανετέ (7), Κανδύλας, Τσαναξίδης (4), Ίβιτς (2), Μορένο, Σουργκιέλ (1), Μάνθος (1), Πασσιάς (1), Μιχαηλίδης, Σάββας (3).