Δύο συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί για τη δολοφονία 54χρονου άνδρα στα Κύμινα Θεσσαλονίκης, με τις Αρχές να ερευνούν υπόθεση που συνδέεται με παράνομες συναλλαγές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού στον ποταμό Λουδία.

Η δολοφονία

Τη συνάντηση 5 ανδρών, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, μαρτύρησαν τα όπλα. Ένας 54χρονος άνδρας έπεσε νεκρός από πυροβολισμό από το χέρι 42χρονου φίλου του, με τον δράστη και έναν ακόμη από την παρέα του, να εξαφανίζουν τη σορό.

Αφού έβαλαν το άψυχο σώμα του 54χρονου στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, διένυσαν μία απόσταση δέκα περίπου λεπτών μέχρι τον Λουδία ποταμό. Εκεί πέταξαν το πτώμα, αφού πρώτα έδεσαν πάνω του τούβλα.

Οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αστυνομία με αποτέλεσμα την άμεση σύλληψή τους. Οι ίδιοι παραδέχτηκαν την πράξη τους, ενώ ταυτόχρονα έχει στηθεί επιχείρηση για την εύρεση της σορού του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος δολοφόνος μαζί με τον 43χρονο συνεργό του και το θύμα, είχαν επισκεφθεί σπίτι στα Κύμινα, για να συναντηθούν με δύο άλλους άνδρες. Η συνεννόηση μεταξύ των μελών της ίδιας παρέας, για κάποιες παράνομες συναλλαγές που φέρονται να είχαν, οδήγησαν στο έγκλημα.

Οι Αρχές εντόπισαν στο σπίτι έναν κάλυκα, ενώ οι δύο άλλοι άνδρες που βρίσκονταν στο σπίτι, προσήχθησαν και ακολούθως αφέθηκαν ελεύθεροι.

Με τη σορό του 54χρονου να παραμένει άφαντη, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζονται στα Κύμινα και στα γύρω χωριά.