Μια γιγαντιαία διεθνής επιχείρηση στήθηκε για τον επαναπατρισμό και την απομόνωση επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που επλήγη από το ξέσπασμα του θανατηφόρου ιού hantavirus. Οι επιβάτες, που προέρχονται από περισσότερες από 20 χώρες, μεταφέρονται στις πατρίδες τους, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι και επιβεβαιωμένα κρούσματα σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Επιχείρηση «Απόβαση» στις Κανάριες Νήσους

Με στρατιωτικά και κυβερνητικά αεροσκάφη, οι επιβάτες άρχισαν να εγκαταλείπουν το πλοίο, αφού αυτό αγκυροβόλησε στην Τενερίφη. Εικόνες που θυμίζουν ταινία επιστημονικής φαντασίας, εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι, με προσωπικό καλυμμένο πλήρως με ειδικές προστατευτικές στολές και αναπνευστικές μάσκες, να συνοδεύει τους ταξιδιώτες από το πλοίο στη στεριά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), έξι άτομα νοσηλεύονται με επιβεβαιωμένη ή ύποπτη λοίμωξη, ενώ τα αποτελέσματα για έναν αμερικανό πολίτη παραμένουν ασαφή.

Ο καπετάνιος του πλοίου, Jan Dobrogowski, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, εξήρε το θάρρος του πληρώματος και των επιβατών, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερη ομάδα ανθρώπων για να διαχειριστούμε αυτές τις συνθήκες», δήλωσε φανερά συγκινημένος.

Les opérations se poursuivent pour évacuer les derniers passagers du “MV Hondius”, ce bateau de croisière où a été détecté un foyer d’hantavirus. Des passagers qui doivent rejoindre les Pays-Bas tout comme le navire et les membres d’équipage qui doivent partir pour Rotterdam. pic.twitter.com/BndTfRN2JB — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) May 11, 2026

Στην εντατική γαλλίδα επιβάτις – Σε ειδικές μονάδες οι Αμερικανοί

Στο Παρίσι, μια Γαλλίδα που βρέθηκε θετική στον ιό, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην εντατική, όπως επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ.

JUST IN: Two passengers from the MV Hondius cruise ship who have been exposed to the deadly hantavirus outbreak arrive in Atlanta for medical care and assessments. The passengers are reportedly being transported to Emory University Hospital, as health officials say both are… pic.twitter.com/TRaViTXGpF — Fox News (@FoxNews) May 11, 2026

Την ίδια στιγμή, στις ΗΠΑ, 16 επιβάτες μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, το οποίο διαθέτει ομοσπονδιακή μονάδα βιολογικής απομόνωσης για εξαιρετικά μολυσματικές ασθένειες.

Ένας από τους αμερικανούς επιβάτες έχει βρεθεί θετικός στον hantavirus, αλλά παραμένει ασυμπτωματικός, ενώ ένας άλλος παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και παρακολουθείται στο Πανεπιστήμιο Emory στην Ατλάντα.

One passenger from the MV Hondius cruise ship, treated at Emory University Hospital in Atlanta, Georgia, is now officially symptomatic after the hantavirus outbreak. The other close-contact passenger at the same hospital shows no symptoms yet and remains under monitoring. Both… pic.twitter.com/lhXR0SjJIP — GeoTechWar (@geotechwar) May 11, 2026

Πολιτική κόντρα στις ΗΠΑ για την ετοιμότητα

Παρά τις ανησυχίες, ο αμερικανός υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, απορρίπτοντας τις επικρίσεις ότι οι περικοπές στην υπηρεσία του άφησαν τη χώρα απροετοίμαστη. «Έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο και δεν ανησυχούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά τη Δευτέρα.

Το χρονικό της τραγωδίας και η πηγή της μόλυνσης

Το MV Hondius απέπλευσε από την Ουσουάια της Αργεντινής, την 1η Απριλίου. Ο πρώτος θάνατος, ενός ολλανδού επιβάτη, σημειώθηκε στις 11 Απριλίου, όμως ο ΠΟΥ αντέδρασε επίσημα στις αρχές Μαΐου, όταν το πλοίο βρισκόταν ήδη στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με τις έρευνες, ένα ζευγάρι Ολλανδών που αποτέλεσαν τα πρώτα κρούσματα, είχαν ταξιδέψει σε περιοχές της Αργεντινής, της Χιλής και της Ουρουγουάης, πριν από την επιβίβαση, όπου εκτέθηκαν σε περιττώματα αρουραίων, που φέρουν τον ιό «Andes».

El Hondius zarpa del Muelle rumbo a Holanda. pic.twitter.com/iu2QPCLgyI — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 11, 2026

«Δεν είναι ένας νέος COVID»

Παρά τη θνησιμότητα του ιού, ο Γενικός Γραμματέας του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ξεκαθάρισε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός. «Αυτός δεν είναι ένας νέος COVID. Ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται ή να πανικοβάλλεται», τόνισε.

Ο hantavirus μεταδίδεται συνήθως από τρωκτικά και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια, αν και ο συγκεκριμένος τύπος (Andes virus) έχει δείξει τέτοιες δυνατότητες, σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη και μυϊκούς πόνους, και μπορεί να εμφανιστούν έως και οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση.

Ο ΠΟΥ συνιστά στις χώρες προέλευσης των επιβατών να εφαρμόσουν αυστηρή καθημερινή παρακολούθηση της υγείας τους, είτε κατ’ οίκον είτε σε ειδικές δομές, για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς.