Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου που έγινε την προηγούμενη Τετάρτη, Νίκος Ανδρουλάκης προέβη σε μία κίνηση. Μοίρασε στα μέλη του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου του ΠαΣοΚ, τις θέσεις του τομέα θεσμών του κόμματος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Μόλις τα στελέχη είχαν στα χέρια τους τις προτάσεις, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ ζήτησε από εκείνους να τις επεξεργαστούν και να σημειώσουν τις παρατηρήσεις τους, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι θέσεις αυτές έφτασαν και στους βουλευτές του κόμματος.

Μαζί Κοινοβουλευτική Ομάδα και Πολιτικό Συμβούλιο

Σκοπός αυτής της κίνησης ήταν να ενημερωθούν όλα τα κορυφαία στελέχη για το πως πηγαίνει το ΠαΣοΚ σε αυτή τη διαδικασία και να γίνουν όλοι τους, μέσα από την εσωτερική διαβούλευση, κοινωνοί και κήρυκες αυτής της προσπάθειας. Για αυτό και σήμερα το μεσημέρι στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, έχει προγραμματιστεί κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με το Πολιτικό Συμβούλιο προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις του κόμματος.

Οι τρεις άξονες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, πριν μιλήσει για τις προτάσεις του ΠαΣοΚ στην επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, θα πραγματοποιήσει μία γενική επισκόπηση της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης. Θα αναφερθεί στα θέματα της οικονομίας και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΠαΣοΚ στον τομέα αυτό. Ενώ θα σταθεί και στην κατάσταση των θεσμών, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία το κράτος Δικαίου.

Στη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν πως η πρόταση τους στη Συνταγματική Αναθεώρηση θα εμπλουτιστεί και στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τα δικαιώματα που ανταποκρίνονται στην εποχή μας. Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με τους θεσμούς, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Ενώ ο τρίτος έχει σχέση με τις αλλαγές που αφορούν στη διαδικασία της αναθεώρησης.

Υψηλόβαθμα στελέχη τονίζουν στο Βήμα πως το ΠαΣοΚ «προσέρχεται στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στο πλαίσιο της προτείνουσας Βουλής με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προτάσεων, για να θέσουμε και να συζητήσουμε γόνιμα εντός του Κοινοβουλίου όλα τα ζητήματα λειτουργίας του Καταστατικού μας Χάρτη».

Τα προτεινόμενα άρθρα

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές θεωρούν πως σε αυτή τη φάση «η απαιτούμενη εκ του Συντάγματος υπερπλειοψηφία θα πρέπει να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο της επόμενης, αναθεωρητικής Βουλής και αυτό να είναι και ο κανόνας, με αλλαγή της διάταξης του άρθρου 110 του Συντάγματος».

Ανάμεσα στις βασικές προτάσεις του ΠαΣοΚ είναι η αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε τη διαδικασία δίωξης των υπουργών να αναλαμβάνει ειδικό συμβούλιο και αν η υπόθεση φθάσει στο ακροατήριο, η δίκη να διεξάγεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

Επίσης σημαντική θεωρείται και η αναθεώρηση του άρθρου 90, προκειμένου να μεταφέρεται η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης σε ειδική μεικτή 19μελή επιτροπή. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα αποφασίζει κατά πλειοψηφία και θα αποτελείται από μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, δικαστές και μέλη της νομικής κοινότητας. Παράλληλα, θα υπάρχει και η συνταγματική κατοχύρωση της τετραετούς απαγόρευσης ανάληψης δημόσιων θέσεων ευθύνης από αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς.

Στο ΠαΣοΚ στέκονται και στην αναθεώρηση του άρθρου 16, ώστε να υπάρχει ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Η θέση αυτή είναι καταγεγραμμένη από την εποχή που ήταν πρόεδρος του ΠαΣοΚ ο Γιώργος Παπανδρέου και θεωρείται ταυτοτική της παράταξης.

Ενώ με την αναθεώρηση του άρθρου 17 που θα προτείνει το ΠαΣοΚ θα θεσπιστεί η υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων και ευαίσθητων περιοχών της Χώρας. Όπως εξηγούν συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη σκοπός είναι «να εισαχθεί νομοθετική εξουσιοδότηση για τη θέσπιση ειδικών περιορισμών και όρων στην άμεση ή έμμεση κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων στις περιοχές αυτές, καθώς και σχετικών μηχανισμών ελέγχου ή απαγόρευσης συναλλαγών για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Επιπρόσθετα το ΠαΣοΚ θα προτείνει τη Συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών