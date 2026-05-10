Ο Κώστας Σκανδαλίδης, τροφοδοτεί διαρκώς την επικαιρότητα με πρόσωπα που επανεντάσσονται στο ΠαΣοΚ, ή απλά επαναδραστηριοποιούνται μετά από την πολιτική ή κομματική τους «αγρανάπαυση». Μία ακόμη λίστα, με παροπλισμένα στελέχη και στελέχη που είχαν αυτομολήσει σε όμορους πολιτικούς χώρους, πρόκειται να ανακοινωθεί ξανά το επόμενο διάστημα καθώς ήδη βρίσκεται στο συρτάρι του ιστορικού στελέχους του ΠαΣοΚ.

Ωστόσο, όπως φαίνεται ο κ. Σκανδαλίδης δεν μένει μόνο στα πρόσωπα εκείνα που διευρύνουν το ΠαΣοΚ κυρίως προς τα αριστερά, ενώ παράλληλα «απογυμνώνουν την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, στερώντας του δυνητικούς συνομιλητές» όπως σχολιάζει υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη.

Στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής διεύρυνσης θα συζητηθεί και η διάρθρωση της τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. «Θα μιλήσουμε για την ιεραρχία και τη δομή της» υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές που επιθυμούν να σχηματοποιηθεί μια επιτροπή με κάθετη δομή.

Παράλληλα, θα οριστούν εκπρόσωποι σε κάθε νομό που θα αναλάβουν δράσεις και πρωτοβουλίες. Σκοπός της επιτροπής είναι να πραγματοποιηθούν θεματικές εκδηλώσεις σε κάθε περιφέρεια, που θα βοηθήσουν ακόμη περισσότερο κόσμο να ενταχθεί σε αυτή την προσπάθεια. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι δράσεις αυτές θα έχουν παράλληλη δραστηριότητα με αυτή του κόμματος, καθώς με αυτόν τον τρόπο η επιτροπή θα διατηρήσει την σχετική αυτονομία που απαιτείται προκειμένου να συνεχίσει το έργο της.

Τα ψηφοδέλτια

Παράλληλα όμως με την επιτροπή διεύρυνσης ξεκίνησε τις εργασίες της και η επιτροπή ψηφοδελτίων. Στην πρώτη της συνεδρίαση μάλιστα που έγινε στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που ζήτησε συντεταγμένη δουλειά εκ μέρους της επιτροπής, καθώς «η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές έχει αρχίσει» όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Απηύθυνε επίσης ανοιχτό κάλεσμα στις υγιείς δημιουργικές και προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας «να ενώσουν τις δυνάμεις τους συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτια του ΠαΣοΚ για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή».

Το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών ασφαλώς και συζητείται στη Χαριλάου Τρικούπη, για αυτό και ο επικεφαλής της επιτροπής ψηφοδελτίων Πέτρος Λάμπρου ξεκίνησε από νωρίς τις συζητήσεις, ώστε αρχές Ιουλίου να έχει συμπληρωθεί το 70% των ψηφοδελτίων. Στόχος είναι να δημιουργηθούν ισχυρά ψηφοδέλτια σε κάθε περιοχή και να μετέχουν σε αυτά πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και στελέχη της περιφέρειας.

Ο νέος γραμματέας του ΠαΣοΚ Ιωάννης Βαρδακαστάνης εξηγεί στο Βήμα πως «αρχές Ιουλίου το ΠαΣοΚ πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για αυτό δουλεύουμε πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη τη χωρά, συλλογικά και ενωτικά με την ποικιλομορφία μας και την αγωνία μας να βοηθήσει η παράταξη τη χώρα να μπει με επιτυχία στη νέα εποχή»

Η στελέχωση των ψηφοδελτίων είναι κάτι άλλωστε που συζητήθηκε και στην πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, με πολλά από τα μέλη του οργάνου να τονίζουν πως πρέπει σύντομα να αρχίσουν να ανακοινώνονται και τα πρώτα ονόματα υποψηφίων.

Η συνάντηση της Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθη προ ημερών και μία άτυπη συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη, στην οποία μετείχε και ο γραμματέας του κόμματος Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες σε αυτή τη συζήτηση που συμμετείχε και ο Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης που είναι μέλος της επιτροπής ψηφοδελτίων έγινε μία καταγραφή των δυνάμεων που υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εκτός από τα ήδη γνωστά ονόματα που μετέχουν στα ψηφοδέλτια, αλλά και εκείνα τα πρόσωπα που είναι στα όργανα του κόμματος και αποτελούν δυνητικούς υποψήφιους βουλευτές, υπάρχουν και άλλοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.

Πρόκειται για άτομα εκτός κομματικού μηχανισμού που χρησιμοποίησαν την ηλεκτρονική πύλη του κόμματος, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση και να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Πληροφορίες αναφέρουν πως μόνο στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν 25 τέτοιες αιτήσεις με βιογραφικά σημειώματα, ενώ στο σύνολο της επικράτειας ξεπερνούν τις 150.

Ωστόσο στη συγκεκριμένη συνάντηση οι συμμετέχοντες φαίνεται πως επικεντρώθηκαν περισσότερο στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι βουλευτές και όχι τόσο στα ονόματα που θα επανδρώσουν τα ψηφοδέλτια.