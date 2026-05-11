Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Κρίσιμη απόφαση αναμένεται να λάβει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου σχετικά με την ανανέωση ή μη της θητείας τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται από 15 ανώτατους δικαστικούς, μεταξύ των οποίων η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο Εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αναμένεται να αποφασίσει για την ανανέωση ή μη της θητείας της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου που έχει χειριστεί σημαντικές υποθέσεις τόσο για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τη σύμβαση 717 σε σχέση με την τραγωδία στα Τέμπη.

Ωρα κρίσης για τους «3» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Επίσης θα κριθεί και η ανανέωση ή μη άλλων δύο εισαγγελέων, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη, ο οποίος μαζί με την Πόπη Παπανδρέου υπέγραψαν τις αιτήσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η θητεία και των τριών έχει ανανεωθεί ήδη από την Λάουρα Κοβέσι από τον περασμένο Νοέμβριο, ωστόσο ο Αρειος Πάγος σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία έχει λόγο για τις υπηρεσιακές μεταβολές και τοποθετήσεις όλων των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών.

Το «τελεσίγραφο» της Κοβέσι

Προς τούτο, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι απέστειλε προ μηνών επιστολή στον Αρειο Πάγο εκφράζοντας σύμφωνη γνώμη για την αρμοδιότητα του ανωτάτου δικαστηρίου να κρίνει τους τρεις που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο, όμως δημόσια από το Φόρουμ των Δελφών τάχθηκε υπέρ της άποψης, ότι ο Αρειος Πάγος οφείλει να ανανεώσει τη θητεία τους.

Σε αντίθετη περίπτωση, όπως τόνισε η κυρία Κοβέσι, το θέμα θα λυθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Εισηγητής ο αντιπρόεδρος Παν. Λυμπερόπουλος

Να σημειωθεί, ότι και οι τρεις εισαγγελείς, Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης, έχουν κληθεί και θα παραστούν στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να κριθούν και να αξιολογηθούν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τη σχετική εισήγηση έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Παν. Λυμπερόπουλος.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των τριών, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ζητηθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναλυτικά στοιχεία για το έργο των τριών στο κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ έχει παρουσιαστεί και μελέτη επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Γεωργίου Σκιαδαρέση σχετικά με την αποστολή αιτημάτων για άρση ασυλίας βουλευτών.

Αιτήσεις για τις τρεις αυτές θέσεις στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πλην της Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, έχουν υποβάλλει και άλλοι εισαγγελείς που ενδιαφέρονται να κριθούν για να υπηρετήσουν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η τελική κρίση, τα σενάρια

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, πλην της Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου συγκροτείται από άλλους 13 ανώτατους δικαστικούς που επιλέγονται με κλήρωση και η απόφαση του αναμένεται αργά το απόγευμα.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο μη ανανέωσης της θητείας των τριών δεν συγκεντρώνει παρά ελάχιστες πιθανότητες, ενώ δεν αποκλείεται το Συμβούλιο να οδηγηθεί σε μερική ανανέωση της θητείας τους, για ορισμένο χρόνο έως ότου ολοκληρώσουν τις ανοικτές δικογραφίες που βρίσκονται σε επεξεργασία, ενώ η πιθανότητα ανανέωσης της θητείας των τριών είναι πολύ πιθανή.

Αν δεν ανανεωθεί η θητεία τους ωστόσο, όπως έχει δηλώσει δημόσια η Λάουρα Κοβέσι, το θέμα θα φθάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.