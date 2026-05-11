Η Αθήνα αποκτά τον δικό της θεσμό για τη φωτογραφία δρόμου. Το Athens Street Photography Festival (ASPF), το πρώτο διεθνές φεστιβάλ στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στη street photography, κάνει πρεμιέρα από τις 14 έως τις 17 Μαΐου 2026, φιλοδοξώντας να τοποθετήσει την ελληνική πρωτεύουσα στον παγκόσμιο χάρτη της σύγχρονης αστικής φωτογραφίας.

Με έδρα το T.A.F. / the art foundation, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, το φεστιβάλ φιλοξενεί διεθνείς συμμετοχές, εκθέσεις, ομιλίες, portfolio reviews, workshops και photowalks, μετατρέποντας την πόλη σε ένα ζωντανό εργαστήριο εικόνας και αφήγησης.

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση έχει η συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων της φωτογραφίας δρόμου, με κορυφαίο όνομα εκείνο του Νίκος Οικονομόπουλος, μέλους του πρακτορείου Magnum, ο οποίος συμμετέχει ως τελικός κριτής του διαγωνισμού φωτογραφίας του φεστιβάλ.

Διεθνής έκθεση και 63 finalists

Η επίσημη έναρξη του ASPF θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 19:00 με τα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης φωτογραφίας, όπου θα παρουσιαστούν έργα των 63 finalists που επιλέχθηκαν από τη διεθνή επιτροπή του διαγωνισμού.

Το φεστιβάλ επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον εγχώριο πολιτιστικό χάρτη, δημιουργώντας μια νέα πλατφόρμα συνάντησης για επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους, αλλά και για το κοινό που ενδιαφέρεται για τη σύγχρονη οπτική αφήγηση.

Photowalks, workshops και ανοιχτός διάλογος

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται photowalks σε γειτονιές της Αθήνας, portfolio reviews και ομιλίες από Έλληνες και ξένους δημιουργούς όπως οι Agnes Burger, Jens Krauer, Francesca Chiacchio, Perry Hall, Forrest Walker, Χάρης Νάκος και Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη, μεταξύ άλλων.

Οι διοργανωτές περιγράφουν το ASPF ως ένα φεστιβάλ «από φωτογράφους δρόμου για φωτογράφους δρόμου», με στόχο να αναδείξει τη δύναμη της στιγμιαίας εικόνας και της αυθεντικής καταγραφής της καθημερινότητας μέσα στην πόλη.

Μια νέα κοινότητα γύρω από τη φωτογραφία δρόμου

Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και δράσεις που απλώνονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, το ASPF φιλοδοξεί να χτίσει μια νέα δημιουργική κοινότητα γύρω από τη street photography, φέρνοντας κοντά διαφορετικές γενιές και διαφορετικές οπτικές πάνω στην αστική εμπειρία.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή 17 Μαΐου με την ανακοίνωση των νικητών του διαγωνισμού και το closing party στο bar του T.A.F.

Αναλυτικό πρόγραμμα του Athens Street Photography Festival

Πέμπτη – 14/5

– 19:00 Εγκαίνια έκθεσης διαγωνισμού φωτογραφίας του ASPF, ομιλία-παρουσίαση συντελεστών του φεστιβάλ.

Παρασκευή – 15/5

– 10:00 – 12:00 Photowalk με Μανώλης Σούλος

– 12:00 – 14:00 Photowalk με Σπύρος Παπασπυρόπουλος

– 15:00 – 16:00 Ομιλία με την Bahar Comert

– 16:30 – 17:30 Ομιλία με την Agnes Burger

– 18:00 – 19:00 Oμιλία με την Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη

– 19:30 – 20:30 Ομιλία με τον Σπύρο Λουκόπουλο

– 20:30 – 22:00 Άνοιγμα Έκθεσης

Σάββατο – 16/5

– 10:00 – 12:00 Photowalk με την Agnes Burger

– 12:00 – 14:00 Photowalk με τον Jens Krauer

– 15:00 – 16:00 Ομιλία με τον Ανδρέα Καμουτσή

– 16:30 – 17:30 Ομιλία με την Francesca Chiacchio

– 18:00 – 19:00 Oμιλία με τoν Perry Hall

– 19:30 – 20:30 Ομιλία με τον Forrest Walker

– 20:30 – 22:00 Άνοιγμα Έκθεσης

– 20:30 – 23:50 Φαγητό, πάρτυ με τους finalists και τους συνεργάτες του ASPF

Κυριακή, 17/5

– 10:00 – 12:00 Photowalk με την Francesca Chiacchio

– 11:30 – 13:00 Portfolio reviews με την Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη

– 13:00 – 14:30 Portfolio reviews με τον Ηλία Κοσίντα

– 12:00 – 14:00 Photowalk με το με τον Ανδρέα Καμουτσή

– 15:30 – 16:30 Ομιλία με τον Τάσο Μιλλή

– 17:00 – 18:00 Oμιλία με την Αλεξάνδρα Αυλονίτη

– 18:30 – 19:30 Ομιλία με τον Χάρη Νάκο

– 20:30 – 22:00 Ανακοίνωση νικητών διαγωνισμού και κλείσιμο έκθεσης

– 20:30 – 23:50 πάρτυ αυλαίας του ASPF στο Bar του T.A.F.

Είσοδος Ελεύθερη