Το Ισραήλ δημιούργησε μια μυστική στρατιωτική βάση στην έρημο του Ιράκ για να υποστηρίξει την αεροπορική εκστρατεία του κατά του Ιράν και εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρακινών στρατευμάτων που λίγο έλειψε να την ανακαλύψουν στις αρχές του πολέμου, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το Ισραήλ κατασκεύασε την εγκατάσταση, η οποία φιλοξενούσε δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων και λειτουργούσε εν γνώση των Ηνωμένων Πολιτειών ως κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η βάση στήθηκε λίγο πριν την επίθεση

Στην περιοχή είχαν τοποθετηθεί ομάδες έρευνας και διάσωσης σε περίπτωση που καταρρίπτονταν Ισραηλινοί πιλότοι. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταρριφθεί κανένας. Όταν ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-15 καταρρίφθηκε κοντά στην Ισφαχάν του Ιράν, οι Ισραηλινοί προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, όμως οι αμερικανικές δυνάμεις διαχειρίστηκαν μόνες τους τη διάσωση των δύο αεροπόρων, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Το Ισραήλ πραγματοποίησε πάντως αεροπορικές επιδρομές για να προστατεύσει την επιχείρηση διάσωσης.

Παραλίγο να αποκαλυφθεί τον Μάρτιο

Η ισραηλινή βάση λίγο έλειψε να αποκαλυφθεί στις αρχές Μαρτίου. Ιρακινά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας ντόπιος βοσκός κατήγγειλε ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων ελικοπτέρων, και ο ιρακινός στρατός έστειλε δυνάμεις για να ερευνήσουν. Το Ισραήλ τους κράτησε σε απόσταση με αεροπορικά πλήγματα, ανέφερε μία από τις πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει. Η ιρακινή κυβέρνηση είχε τότε καταδικάσει την επίθεση, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας Ιρακινός στρατιώτης.

«Αυτή η απερίσκεπτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς συντονισμό ή έγκριση», δήλωσε στα ιρακινά κρατικά μέσα ο αντιστράτηγος Κάις αλ-Μοχαμαντάουι, υποδιοικητής της Κοινής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενός κεντρικού οργάνου ασφαλείας, σχολιάζοντας την επίθεση στις αρχές Μαρτίου.

Σε προσφυγή που κατατέθηκε αργότερα τον Μάρτιο στα Ηνωμένα Έθνη, το Ιράκ ανέφερε ότι στην επίθεση συμμετείχαν ξένες δυνάμεις και πραγματοποιήθηκαν αεροπορικά πλήγματα, αποδίδοντάς την στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, οι ΗΠΑ δεν είχαν εμπλοκή στην επίθεση.

Η σύγκρουση καλύφθηκε εκτενώς από ιρακινά και αραβικά μέσα ενημέρωσης και προκάλεσε εικασίες σχετικά με την ταυτότητα των εμπλεκομένων.

Τι συνέβη μετά την καταγγελία του βοσκού

Μετά την αρχική αναφορά του βοσκού, Ιρακινοί στρατιώτες επιβιβάστηκαν σε οχήματα Humvee και κινήθηκαν τα ξημερώματα προς το σημείο. Η ομάδα δέχθηκε σφοδρά πυρά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας στρατιώτης και να τραυματιστούν άλλοι δύο, δήλωσε ο Μοχαμαντάουι. Οι ιρακινές αρχές έστειλαν ακόμη δύο μονάδες της Υπηρεσίας Αντιτρομοκρατίας της χώρας — η οποία είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον αγώνα του Ιράκ κατά του Ισλαμικού Κράτους — για να συμμετάσχουν στις έρευνες στην περιοχή. Οι δυνάμεις αυτές βρήκαν ενδείξεις ότι στρατιωτικές μονάδες είχαν πράγματι παρουσία στο σημείο.

«Φαίνεται ότι υπήρχε κάποια δύναμη στο έδαφος πριν από την επίθεση, υποστηριζόμενη από αέρος, η οποία επιχειρούσε πέρα από τις δυνατότητες των δικών μας μονάδων», δήλωσε ο Μοχαμαντάουι στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω το περιστατικό ή να διευκρινίσει αν η Βαγδάτη γνώριζε για την ύπαρξη της ισραηλινής βάσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει πολλαπλές επιδρομές στο Ιράκ για την προστασία δικών τους βάσεων και άλλων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Γιατί το Ισραήλ έστησε εκεί την βάση του

Οι λεπτομέρειες για τη βάση — και τα ρίσκα που ανέλαβε το Ισραήλ για να τη δημιουργήσει και να την προστατεύσει — φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο η χώρα κατάφερε να διεξάγει μια αεροπορική εκστρατεία εναντίον ενός εχθρού που βρισκόταν περίπου 1.600 χιλιόμετρα μακριά.

Η βάση στο Ιράκ επέτρεψε στο Ισραήλ να βρίσκεται πιο κοντά στο πεδίο επιχειρήσεων. Εκεί είχαν αναπτυχθεί ομάδες έρευνας και διάσωσης ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν γρηγορότερα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Στη βάση βρίσκονταν επίσης ειδικές δυνάμεις της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, εκπαιδευμένες να πραγματοποιούν καταδρομικές επιχειρήσεις σε εχθρικό έδαφος.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε χιλιάδες επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν κατά τη διάρκεια των πέντε εβδομάδων της επίθεσης.

Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας σημειώνουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συχνά δημιουργούν προσωρινές βάσεις πριν από στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μια πρόχειρη προκεχωρημένη βάση επιχειρήσεων είχε στηθεί και εντός του Ιράν και χρησιμοποιήθηκε στην αποστολή διάσωσης των Αμερικανών αεροπόρων, όταν το αεροσκάφος τους συνετρίβη στις αρχές Απριλίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν αεροσκάφη και ελικόπτερα που είχαν ακινητοποιηθεί εκεί κατά τη διάρκεια της αποστολής.

«Είναι φυσιολογικό πριν από επιχειρήσεις να γίνεται αναγνώριση και να κατασκευάζονται τέτοιου είδους βάσεις», δήλωσε ο Μάικλ Νάιτς, επικεφαλής έρευνας της στρατηγικής συμβουλευτικής εταιρείας Horizon Engage.

Η έρημος του Ιράκ έχει μακρά ιστορία

Η δυτική περιοχή του Ιράκ είναι μια τεράστια έρημος και είναι αραιοκατοικημένη, γεγονός που την καθιστά ιδανική για προσωρινά φυλάκια, ανέφερε ο Νάιτς. Οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις είχαν αξιοποιήσει την ίδια περιοχή στο Ιράκ κατά τις επιχειρήσεις εναντίον του Σαντάμ Χουσεΐν το 1991 και το 2003.

Οι κάτοικοι της ιρακινής ερήμου έχουν γίνει μάρτυρες περίεργης δραστηριότητας όλα αυτά τα χρόνια — από μαχητές του Ισλαμικού Κράτους έως ομάδες ειδικών επιχειρήσεων — και έχουν μάθει να κρατούν αποστάσεις, πρόσθεσε ο Νάιτς.

Όπως είπε, ντόπιοι τού ανέφεραν ότι είχαν παρατηρήσει ασυνήθιστη δραστηριότητα ελικοπτέρων στην περιοχή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι πραγματοποιήθηκαν μυστικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στις αρχές Μαρτίου, ο επικεφαλής της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, Τόμερ Μπαρ, απέστειλε επιστολή προς το προσωπικό του.

«Αυτές τις ημέρες, μαχητές ειδικών μονάδων της πολεμικής αεροπορίας εκτελούν ειδικές αποστολές που θα μπορούσαν να εξάψουν τη φαντασία», ανέφερε ο Μπαρ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του ως αρχηγός της αεροπορίας στις αρχές Μαΐου.