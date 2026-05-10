Η σημερινή εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε απ’όλα: ενέργεια, θέματα Παιδείας, οικονομία και όσα αφορούν και έγιναν για την περιφέρεια.

Ο πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να μην θυμηθεί τη μητέρα του, Μαρίκα με αφορμή τη σημερινή Γιορτή της Μητέρας και να αναφερθεί στο πρόσωπό της με λόγια αγάπης και νοσταλγίας.

«Η σημερινή ανασκόπηση συμπίπτει με την Ημέρα της Μητέρας. Την πρώτη αγκαλιά και το σύμβολο της ανιδιοτελούς αγάπης που συνοδεύει για πάντα όλες και όλους μας. Τέτοιες στιγμές αισθάνομαι κι εγώ κοντά μου τη δική μου μητέρα. Την Μαρίκα με την ισχυρή προσωπικότητα, αλλά και με τα τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους. Και όσοι δεν τις έχουμε, πια, κοντά μας, ας τις κρατάμε στη μνήμη και στην καρδιά μας. Σε εκείνη την ξεχωριστή θέση που μόνο εκείνες αξίζουν» είπε.

Αναφερόμενος στις νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, λόγω και της διεθνούς αβεβαιότητας που προκαλεί η κρίση στον Περσικό Κόλπο ο πρωθυπουργός επισήμανε: «Στόχος των ρυθμίσεων είναι η αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ στα 700 MW μέχρι τέλος του έτους και στο 1 GW το 2027. Ο νέος νόμος προβλέπει περισσότερες ΑΠΕ, καθαρότερη και πιο προσιτή ενέργεια, με προστασία των περιοχών εντός του δικτύου Natura και πιο λειτουργικές λύσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Είναι ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια της συλλογικής μας κατάκτησης η Ελλάδα να αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια, πλέον, χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει».

Η ανασκόπηση είχε αναφορά και στη λίστα με τις «απάτητες παραλίες» ενόψει του καλοκαιριού. «Άλλες 13 περιοχές, από τις μικρές Κυκλάδες και τη Λήμνο έως την Κρήτη και τη Λευκάδα, προστέθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη λίστα με τις «Απάτητες Παραλίες», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 251. Πρόκειται για παραλίες με ιδιαίτερη οικολογική και γεωμορφολογική αξία, όπου πλέον απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που μπορεί να αλλοιώσει τον χαρακτήρα και το φυσικό τους περιβάλλον».

