Αυξάνονται κατά 13 οι «απάτητες παραλίες» δηλαδή οι παραλίες που βρίσκονται υπό καθεστώς αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας, με αποτέλεσμα ο αριθμός τους πλέον να ανέρχεται στις 251.

Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, ενώ δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις ή δραστηριότητες που ενδέχεται να αλλοιώσουν τη φυσική μορφολογία τους ή να υποβαθμίσουν τις οικολογικές τους λειτουργίες.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως επίσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομιών οι απάτητες παραλίες αυξάνονται από 238 σε 251 με στόχο, σύμφωνα με τους συντάκτες της, η αποτελεσματική προστασία παραλιών, που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στις συγκεκριμένες παραλίες.

