Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η εικόνα ενός ουκρανικού θαλάσσιου drone να παραμένει σε κατάσταση αναμονής στη Νότια Λευκάδα, φέροντας ενεργές εκρηκτικές ύλες και έτοιμο να πλήξει στόχους όπως εμπορικά πλοία ή τάνκερ, αποδίδει με κινηματογραφική ένταση τη νέα και απρόβλεπτη πραγματικότητα. Ο εντοπισμός αυτού του οπλισμένου, μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας φέρνει πλέον την παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα απευθείας μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν πρόκειται απλώς για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για το αποτύπωμα ενός κόσμου όπου οι συγκρούσεις δεν έχουν πλέον στεγανά, μετατρέποντας τις τουριστικές ζώνες και τους εμπορικούς διαύλους σε πεδία εν δυνάμει κινδύνου.

Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, όπου η τεχνολογία των drones επιτρέπει σε κάθε δρώντα να επιχειρεί με χαμηλό κόστος διατηρώντας την ανωνυμία των κινήσεών του, η έννοια της ασφάλειας μεταβάλλεται ριζικά. Η μεταφορά της έντασης από τη Μαύρη Θάλασσα στην καρδιά της Μεσογείου φανερώνει πως οι ασύμμετρες απειλές ταξιδεύουν ταχύτερα από τις διπλωματικές αναλύσεις. Το ρίσκο ενός «ατυχήματος» ή μιας προβοκάτσιας παραμονεύει πίσω από κάθε σκιώδη κίνηση, καθιστώντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα μια διαρκή, δυναμική διαδικασία και όχι μια στατική στρατιωτική προετοιμασία.

Ο εφησυχασμός αποτελεί πλέον την πιο επικίνδυνη πολυτέλεια. Η θωράκιση των θαλασσίων συνόρων απαιτεί μια νέα αρχιτεκτονική επαγρύπνησης, όπου η παραδοσιακή επιτήρηση δίνει τη θέση της στην προηγμένη ανίχνευση και την ταχύτατη επεξεργασία πληροφοριών. Η άμεση αντίδραση των αρχών στη Λευκάδα αποτελεί ένα πρώτο δείγμα αντανακλαστικών, όμως η πραγματική πρόκληση βρίσκεται στην πρόληψη. Όταν ο πόλεμος της πληροφορίας διεξάγεται με μέσα που παραμένουν «αόρατα» μέχρι τη στιγμή της ενεργοποίησης, η ικανότητα ανάγνωσης των προθέσεων είναι αυτή που κάνει τη διαφορά.

Αυτή η νέα κανονικότητα επιβεβαιώνει ότι οι ασύμμετρες αναμετρήσεις δεν γνωρίζουν σύνορα. Η ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας οφείλει να είναι διαρκής, καθώς οι απειλές εξελίσσονται ταχύτερα από τις προβλέψεις. Σε μια περιοχή όπως η Μεσόγειος, που αποτελεί διαχρονικά σταυροδρόμι συμφερόντων και εντάσεων, η επαγρύπνηση αποτελεί το μοναδικό αντίδοτο στην αβεβαιότητα. Η ειρήνη και η ασφάλεια δεν είναι δεδομένες, αλλά διασφαλίζονται καθημερινά μέσα από την ικανότητα αναγνώρισης του κινδύνου πριν αυτός φτάσει στην ακτή.