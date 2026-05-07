Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με την ανάρτηση του αμερικανού προέδρου οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι δασμοί μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ ήταν τα βασικά θέματα συζήτησης.

Οι δύο πλευρές φαίνεται ότι συμφώνησαν στο γεγονός ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο τελεσίγραφο στην ΕΕ για την «τήρηση τις συμφωνίας των δύο πλευρών» μέχρι τις 4 Ιουλίου.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Είχα μια εξαιρετική τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Συζητήσαμε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένου ότι είμαστε απολύτως ενωμένοι στο ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Συμφωνήσαμε ότι ένα καθεστώς που σκοτώνει τον ίδιο του τον λαό δεν μπορεί να ελέγχει μια βόμβα που μπορεί να σκοτώσει εκατομμύρια.

Περιμένω υπομονετικά την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει τη δική της πλευρά της Ιστορικής Εμπορικής Συμφωνίας που συμφωνήσαμε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έγινε ποτέ! Έγινε μια υπόσχεση ότι η ΕΕ θα υλοποιήσει τη δική της πλευρά της συμφωνίας και, σύμφωνα με τη συμφωνία, θα μειώσει τους δασμούς της στο ΜΗΔΕΝ!

Συμφώνησα να της δώσω προθεσμία μέχρι τα 250ά γενέθλια της χώρας μας ή, δυστυχώς, οι δασμοί τους θα αυξηθούν αμέσως σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».