Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ικανοποιημένοι εμφανίζονται στο Μέγαρο Μαξίμου από την χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Να τους πληροφορήσω μόνο πως ό,τι δεν ακούστηκε για το επιτελικό κράτος και τους λεγόμενους «εξωκοινοβουλευτικούς» εντός της αιθούσης τα άκουσαν μια χαρά οι διάδρομοι εκτός. Βλέπετε, ήταν πολλά τα πηγαδάκια που στήθηκαν για να ανακυκλώσουν τα παράπονά τους οι βουλευτές.

***

Και τώρα ποιος; Όχι πως έμειναν αποκλειστικώς στα παράπονα. Όπως μαθαίνω, ένα από τα θέματα που έθιξαν οι «γαλάζιοι» στο περιθώριο της συνεδρίασης της Κ.Ο. ήταν ότι το κόμμα πηγαίνει στο συνέδριο την επόμενη εβδομάδα χωρίς γραμματέα αφού ο Σκρέκας είδε την πόρτα της εξόδου εξαιτίας της εμπλοκής του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν έρχεται ο Καραμανλής, αλλά δεν έχουμε και γραμματέα» παρατηρούσε κοινοβουλευτικός. Το ερώτημα «ποιος θα είναι ο επόμενος» τέθηκε στις συζητήσεις, αλλά με τα ονόματα ήταν φειδωλοί. *** Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ευχαριστίες, κους – κους και Φρόιντ

Κατά τα λοιπά ξεχώρισα τα ευχαριστήρια του Νότη Μηταράκη στον Λευτέρη Αυγενάκη για το χειροκρότημα που του επιφύλαξε – «Ησουν το πιο θερμό χειροκρότημα που έλαβα» του είπε. Τι είπε όμως ο χιώτης βουλευτής ώστε να ενθουσιαστεί τόσο ο κρητικός συνάδελφός του; Τάχθηκε κατά του ασυμβίβαστου υπουργού – βουλευτή και ζήτησε να συνεδριάζει η ΚΟ κάθε τρίμηνο.

Διέκρινα ακόμη δυο βουλευτίνες, την υπουργό Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη και την συντοπίτισσα της, Σέβη Βολουδάκη, που δεν σταμάτησαν να μιλούν λεπτό μεταξύ τους – από την ομιλία Μητσοτάκη έως τους διαδρόμους της Βουλής.

Για λόγους τακτ δεν ρώτησα να μάθω ποιο ήταν το αντικείμενο της συζήτησης, από τη διάρκεια όμως εικάζω ότι θα είχε ενδιαφέρον. Να πω, τέλος, ότι η πρόταση Δημοσχάκη να περνούν από ψυχοτεχνικά τεστ οι πολιτευτές έγινε δεκτή με μια κάποια θυμηδία από τους συναδέλφους του. Δεν κατάλαβα γιατί, ξέρετε πόσα εσώψυχα βγαίνουν στο κρεβάτι του Φρόιντ; Και στη ΝΔ έχουν μαζευτεί πολλά εσώψυχα τώρα τελευταία.

***

Το διπλωματικό άνοιγμα του Ν. Κακλαμάνη

Διπλωματικό άνοιγμα της Βουλής επιδιώκει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Έτσι, λίγες μέρες μετά την ειδική συνεδρίαση στην οποία απηύθυνε ομιλία ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής, ακολουθεί η ομιλία του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης την επόμενη Πέμπτη θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής σε άλλη μια ειδική συνεδρίαση. Για να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος ομιλητής.

***

Τα δώρα του Πατριάρχη και…

Στο Προεδρικό Μέγαρο υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Οι δύο τους αντάλλαξαν και δώρα. Του Πατριάρχη ήταν ένα ημερολόγιο για το 2026, καθώς και μια κορνιζαρισμένη παλιά γκραβούρα της Αγίας Σοφιάς. Από την πλευρά του, ο κ. Τασούλας δώρισε έναν χάρτη της Ίμβρου από τον 17ο αιώνα, πρόκειται άλλωστε για την ιδιαίτερη πατρίδα του Πατριάρχη.

Σήμερα πάντως ο κ.κ. Βαρθολομαίος θα βρεθεί ξανά στην Ηρώδου Αττικού, αυτή την φορά για να επισκεφθεί το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

***

… το αυστηρό μήνυμα

Μετά την ανταλλαγή των δώρων και ενώπιον του ΠτΔ, ο Πατριάρχης απηύθυνε αυστηρό μήνυμα για την «κατάρα του εθνοφυλετισμού» που διχάζει, ξανά την ορθοδοξία. «Δυστυχώς οι Σλάβοι αδελφοί μας, με επικεφαλής την Αγιοτάτη Εκκλησία της Ρωσίας, είναι κυρίως εκείνοι που διασπούν την πανορθόδοξο ενότητα», είπε στρεφόμενος κατά της Μόσχας. Ας θυμίσω σ’ αυτό το σημείο πως από την ομιλία του κ.κ. Βαρθολομαίου στη Βουλή έλειπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

***

Πρόσκληση σε ντιμπέιτ

Να πάω τώρα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠαΣοΚ για να δώσω μερικά παρασκήνια. Ο Γιώργος Παπανδρέου όχι απλά πήγε, αλλά μίλησε κιόλας. Όπως έμαθα η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού ήταν ενωτική και άκρως υποστηρικτική. Από την άλλη ο Χάρης Δούκας επέλεξε να μην πάρει τον λόγο και έτσι δεν μάθαμε κάτι για το πως βλέπει τα θέματα στρατηγικής του ΠαΣοΚ μετά το συνέδριο.

Αντιθέτως ιδιαιτέρως δραστήριος εμφανίζεται ο Παύλος Χρηστίδης, υπεύθυνος του ΚΤΕ Εργασίας του ΠαΣοΚ, ο οποίος θέλει να αναμετρηθεί σε ντιμπέιτ με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Γιατί; Επειδή, όπως λέει, εκείνη υποστηρίζει τις πολιτικές του 13ωρου και της εξαήμερης εργασίας, σε αντίθεση με το ΠαΣοΚ που προωθεί άλλες πολιτικές όπως η τετραήμερη εργασία. «Έχω προκαλέσει την κυρία Κεραμέως σε ντιμπέιτ για όλα αυτά τα θέματα» είπε για ακόμη μία φορά στο Πολιτικό Συμβούλιο και το μένει που μένει είναι σηκώσει η Νίκη το γάντι.

***