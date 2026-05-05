Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος της Βουλής και σήμερα στη 1 το μεσημέρι αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια. Πρόκειται για τη δεύτερη ομιλία του μετά από 27 χρόνια, αναφέρει ο Βηματοδότης.

Η ιστορικής σημασίας συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο γεύμα, σημειώνει ο Βηματοδότης.