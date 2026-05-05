Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό κατέληξαν ύστερα από μήνες έντονης αντιπαράθεσης η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι, πρωταγωνιστές στην ταινία «Τελειώνει μ’εμάς» (It ends with us).

Η δίκη επρόκειτο να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου, αλλά τελικά χθες, Δευτέρα 4 Μαΐου, οι δύο αντίδικοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συμβιβασμό, βάζοντας τέλος σε έναν «πόλεμο» που κόστισε όχι μόνο εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα, αλλά απειλούσε να συμπαρασύρει τη φήμη των άμεσα εμπλεκόμενων και μεγάλων ονομάτων της βιομηχανίας του θεάματος.

Να θυμίσουμε ότι η Λάιβλι είχε καταθέσει αγωγή στα τέλη του 2024 εναντίον του Μπαλντόνι, της εταιρείας Wayfarer Studios και συνεργατών του, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, καθώς και για εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης/εκδίκησης μετά τις καταγγελίες της.

Ο Μπαλντόνι και η πλευρά του απάντησαν με ανταγωγή 400 εκατ. δολαρίων, κατηγορώντας τη Λάιβλι για παραβίαση συμβολαίου, δυσφήμιση κ.ά.

Πριν λίγες εβδομάδες ο δικαστής απέρριψε τις 10 από τις 13 αξιώσεις της Λάιβλι, (συμπεριλαμβανομένων των βασικών για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του ίδιου του Μπαλντόνι). Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά είχαν μείνει μόνο οι κατηγορίες για εκδίκηση και παραβίαση συμβολαίου εναντίον της εταιρείας Wayfarer και της εταιρείας δημοσίων σχέσεων TAG.

Οι όροι του συμβιβασμού είναι απόρρητοι.

Σε κοινή τους δήλωση οι δικηγόροι των δύο αντιδίκων ανέφεραν: «Το τελικό προϊόν — η ταινία It Ends With Us — είναι πηγή υπερηφάνειας για όλους εμάς που εργαστήκαμε για να την κάνουμε πραγματικότητα. Η ευαισθητοποίηση και η ουσιαστική επίδραση στη ζωή των επιζώντων ενδοοικογενειακής βίας — και όλων των επιζώντων — είναι στόχος που υποστηρίζουμε. Αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία παρουσίασε προκλήσεις και αναγνωρίζουμε ότι οι ανησυχίες που εξέφρασε η κυρία Λάιβλι άξιζε να ακουστούν. Παραμένουμε απόλυτα δεσμευμένοι σε χώρους εργασίας χωρίς ακατάλληλες συμπεριφορές και μη παραγωγικά περιβάλλοντα. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι αυτό φέρνει ένα τέλος και επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκόμενους να προχωρήσουν εποικοδομητικά και ειρηνικά».

Τι σημαίνει πρακτικά για Λάιβλι και Μπαλντόνι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός

Με μια πρώτη ματιά μετά τον συμβιβασμό δεν υπάρχει νικητής και ηττημένος, ενώ και οι δύο πλευρές αποφεύγουν το ρίσκο και το κόστος μιας μακράς, πολύκροτης δίκης.

Ο Μπαλντόνι φέρεται να είναι ικανοποιημένος με την εξέλιξη.

Η Λάιβλι εμφανίστηκε στο Met Gala λίγες ώρες μετά, δείχνοντας ότι είναι αποφασισμένη να προχωρήσει αφήνοντας πίσω της αυτή τη δυσάρεστη υπόθεση.

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός σημαίνει ότι η Λάιβλι και η πλευρά της απέσυραν όλες τις εναπομείνασες κατηγορίες, με τρόπο οριστικό, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούν να ξανά στο μέλλον (ούτε σε νέα αγωγή).

Αυτό είναι το τυπικό αποτέλεσμα ενός πλήρους εξωδικαστικού συμβιβασμού σε τέτοιες υποθέσεις: η υπόθεση κλείνει τελείως, χωρίς δίκη.

Και οι δύο πλευρές παραιτούνται από περαιτέρω ενέργειες, όπως εφέσεις κλπ.

Η κοινή δήλωση των δικηγόρων δείχνει αμοιβαία συμφωνία, χωρίς παραδοχή ευθύνης από καμία πλευρά.

Email-σοκ και «κλειστά» στόματα – Τι φοβήθηκε η Λάιβλι

Υπάρχουν έντονες φήμες ότι η Λάιβλι σκεφτόταν σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε συμβιβασμό μετά την απόρριψη των 10 από τις 13 κατηγορίες της, αλλά εκείνο που την έκανε τελικά να συμφωνήσει ήταν ότι τις τελευταίες ημέρες είδαν το φως της δημοσιότητας email μεταξύ στελεχών της Sony, που είχε αναλάβει τη διανομή της ταινίας, σύμφωνα με τα οποία η Λάιβλι ζητούσε να διαγραφούν μέρη των γυρισμάτων που αποδείκνυαν ότι όχι μόνο οι κατηγορίες της ήταν σαθρές, αλλά ότι πιθανόν προσπάθησε να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία.

Ακόμα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ότι υπήρξε δικαστική πίεση για διαπραγματεύσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Τέτοιες διαπραγματεύσεις είναι συνηθισμένες λίγο πριν από τη δίκη, για να αποφευχθεί το κόστος μιας παρατεταμένης δικαστικής διαδικασίας.

Εκτός αυτού η υπόθεση κρατούσε πάνω από 1,5 χρόνο. Και οι δύο πλευρές είχαν ήδη τεράστια έξοδα δικηγόρων, κακή δημοσιότητα και συναισθηματική και ψυχική φθορά.

Μια δημόσια δίκη θα έφερνε στην επιφάνεια emails, μηνύματα και καταθέσεις μαρτύρων που θα έβλαπταν και τις δύο πλευρές. Με τις αξιώσεις ήδη συρρικνωμένες και οι δύο προτίμησαν το «σίγουρο κλείσιμο» αντί για ένα απρόβλεπτο αποτέλεσμα.

Υπήρχαν προηγούμενες προσπάθειες συμβιβασμού τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο που είχαν αποτύχει. Η διαφορά τώρα ήταν η απόφαση του Απριλίου που άλλαξε την ισορροπία δυνάμεων, αλλά και οι τελευταίες αποκαλύψεις για τις πρακτικές της Λάιβλι.

Ο μεγάλος χαμένος

Μπορεί ο συμβιβασμός να σημαίνει ότι δεν υπάρχει νικητής και ηττημένος, αλλά χωρίς αμφιβολία ο μεγάλος χαμένος της υπόθεσης είναι η Μπλέικ Λάιβλι. Γενικά όταν ένας ενάγων αποσύρει τις κατηγορίες θεωρείται εκ των πραγμάτων ότι έχει χάσει την υπόθεση.

Εκτός αυτού έχει υποστεί σημαντική ζημιά, κυρίως σε επίπεδο φήμης και επαγγελματικών ευκαιριών. Η προσπάθειά της να «αρπάξει» την ταινία μέσα από τα χέρια του Μπαλντόνι και στη συνέχεια να καταστρέψει εντελώς τη φήμη του, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση της γύρισε μπούμερανγκ φέροντας καίριο πλήγμα στη δική της φήμη.

Τον τελευταίο χρόνο είδε τη δημοτικότητά της να κάνει θεαματική βουτιά, ενώ την ίδια πορεία ακολούθησε και η δημοτικότητα του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς.

Από μεγάλο μέρος του κοινού η Λάιβλι χαρακτηρίστηκε «δύσκολη», «τοξική» και «tone deaf», ιδίως όταν προσπάθησε να προωθήσει τα προϊόντα της για περιποίηση μαλλιών και αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια της διαφημιστικής προώθησης μιας ταινίας με θέμα την ενδοοικογενειακή βία.

Μετά απ’ όλα αυτά είναι αμφίβολο αν κάποιο στούντιο του Χόλυγουντ θα θελήσει να συνεργαστεί μαζί της, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

Η εμφάνισή της στο χθεσινό Met Gala σημαίνει ότι έχει ακόμα ισχυρούς φίλους και πιθανόν στο μέλλον να μπορέσει να αναστρέψει την αρνητική δημόσια εικόνα της.

Πάντως η ζημιά στη φήμη της έχει γίνει και όπως όλα δείχνουν θα την ακολουθεί για αρκετό διάστημα.

Από την άλλη πλευρά ο Τζάστιν Μπαλντόνι έγινε διάσημος, ίσως όχι κάτω από τις καλύτερες συνθήκες, αλλά απέκτησε φανατικό κοινό, που όλο αυτό το διάστημα τον υπερασπίζονταν σθεναρά. Μπορεί τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης να έκλιναν περισσότερο προς το πλευρό της Λάιβλι, αλλά η κοινή γνώμη ήταν αναμφισβήτητα υπέρ του Μπαλντόνι.