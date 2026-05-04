Ο Βίκτωρ Γιαννικόπουλος, μόλις 15 ετών, αλλά με όνειρα που ξεπερνούν τα σύνορα της Γης. Ο νεαρός μαθητής, που έχει ήδη διακριθεί σε διαγωνισμούς φυσικών επιστημών, συνεργάζεται με τη NASA για την υλοποίηση μιας ιδέας που, όπως ο ίδιος εξηγεί, αποτελεί τη συνέχεια των αποστολών Voyager του 1977. Το όνειρό του; Να συνδυάσει την Ιατρική με την Αστροφυσική.

Μιλώντας στο Action 24, ο Βίκτωρας ανέφερε ότι συμμετέχει σε διαγωνισμούς από τα 13 του χρόνια. Αναφερόμενος στη συνεργασία του με τη NASA, εξήγησε: «Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι στη φυσική και ένας τομέας είναι η κβαντική όπου μιλάει για τον μικρόκοσμο, δηλαδή τα άτομα, τα σωματίδια και όχι για τα καθημερινά πράγματα. Και έτσι ασχολήθηκα με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο. Στην ουσία είναι μια αποστολή που ασχολούμαι μαζί με τη NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2035».

Επίσης, ο 15χρονος πρόσθεσε: «Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που, στην ουσία, είναι η συνέχεια των αποστολών Voyager. Βέβαια, με καλύτερη τεχνολογία γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του ‘70. Χρησιμοποιούμε την καινούργια τεχνολογία για να μπορέσουμε σε μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε την περιοχή όπου βρίσκονται τώρα τα Voyager, που ονομάζεται διαστρικός χώρος και έτσι να καταφέρουμε να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον Αστερισμό της Καμηλοπάρδαλης».

Ο ρόλος της οικογένειας

Για το πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον του για την επιστήμη, σημείωσε: «χάρη στους γονείς μου γιατί από μικρή ηλικία μου διάβασαν για τα αστέρια και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και τα εύκολα».

Όσο για το όνειρό του, είπε: «Θα ήθελα να συνδυάσω την Ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ, μαζί με την Αστροφυσική και να καταφέρω να ενώσω αυτά τα δύο επαγγέλματα σε κάτι που τα συνδυάζει. Γιατί το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός Ιατρικής με Αστροφυσική».

Η βράβευση και η έρευνα

Η πιο πρόσφατη βράβευση του Βίκτωρα ήρθε σε διαγωνισμό στη Θεσσαλονίκη. Όπως εξήγησε: «εδώ και καιρό ασχολούμαι με μία μελέτη, μία έρευνα που κάνω με ασθενείς οι οποίοι έχουν “καρκινοπάθεια”. Έχουμε δημιουργήσει κάποια δομημένα ερωτηματολόγια αλλά ανώνυμα, έχουμε πάρει κάποια δεδομένα και προσπαθούμε να βρούμε αν τελικά ο καρκίνος και αν επηρεάσουμε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα μπορεί στην ουσία να επηρεάσει την εμφάνιση κακοήθειας».

Και συμπλήρωσε: «Αναρωτιέμαι αν επηρεάσουμε αυτά τα μοτίβα, αν μπορεί να οδηγήσει σε ασθενείς που έχουν “καρκινοπάθεια”».

Η καθημερινότητα και το σχολείο

«Η καθημερινότητά μου είναι όπως όλων των παιδιών, ξυπνάω και πάω στο σχολείο. Απλά όταν γυρνάω είναι λίγο διαφορετικά. Κάνω τα μαθήματά μου, τις υποχρεώσεις μου, αλλά θα αφιερώσω και έναν μικρό χρόνο για να ασχοληθώ με την παρουσίαση που έχω να κάνω, με τις αποστολές που προανέφερα με την NASA. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι τόσο», ανέφερε.

Περιγράφοντας την εμπειρία του, είπε: «Στην αρχή είχα άγχος. Αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει και όταν είσαι πιο χαλαρός τα πράγματα κυλάνε πιο εύκολα. Έχω καταλάβει πλέον πως δεν χρειάζεται να αγχώνομαι».

«Το σχολείο που είμαι επειδή γενικότερα είναι ένα σχολείο που θέλει να προάγει τους μαθητές προς την αριστεία, είναι πολλοί που επιλέγουν αυτές τις επιστήμες, δηλαδή τα μαθηματικά, την φυσική. Δεν λέω ότι ξέρουν τα πάντα από μαθηματικά, αστροφυσική, αλλά πιστεύω ότι έχουμε κάποια κοινά πράγματα», πρόσθεσε.

Η άποψή του για την εκπαίδευση στην Ελλάδα

Σε ερώτηση για το μέλλον του, απάντησε: «Η Ελλάδα αν και είναι μια πολύ ωραία χώρα δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει ακαδημαϊκά αυτά που μπορούν να προσφέρουν οι ξένες χώρες όπως η Αγγλία και η Αμερική. Πρέπει η Ελλάδα να ενισχύσει την εκπαίδευση γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτά τα πράγματα ενώ η Αγγλία και η Αμερική παρέχουν τομείς που μπορούν να σε εξελίξουν 10 φορές περισσότερο».

Και συνέχισε: «Ο τομέας της εκπαίδευσης είναι πολύ πίσω. Δηλαδή αν συγκρίνετε τα ακαδημαϊκά τμήματα στο εξωτερικό με την Ελλάδα, θα δείτε ότι απέχουν χιλιόμετρα. Θέλουμε πάρα πολλά χρόνια για να πούμε ότι φτάνουμε σε ένα επίπεδο».

«Δεν έχω αποφασίσει που θα πάω (στα 18). Απλά θεωρώ ότι χώρες σαν την Αγγλία και την Αμερική που είναι κορυφαίες στον τομέα της εκπαίδευσης μπορούν να μου προσφέρουν παραπάνω πράγματα από άλλες χώρες. Αυτό ξέρω», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Βίκτωρας αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας: «Ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε… Τον είχαν ρωτήσει “πώς θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος;” και εκείνος απάντησε πως δεν ξέρουμε πώς θα γίνει αλλά ξέρουμε πως ο τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Πλέον, με τη σημερινή τεχνολογία, μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο τρίτος παγκόσμιος να είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος, ίσως, αν δεν θέσουμε εχθές όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος».