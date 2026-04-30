Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε και τον Απρίλιο η ενημέρωση του MEGA, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού.

Με σταθερό προσανατολισμό στην πολυεπίπεδη και έγκυρη κάλυψη της καθημερινής ειδησεογραφίας, άμεσα αντανακλαστικά και συνεχή παρουσία στα σημεία όπου εξελίσσονται τα σημαντικά γεγονότα, το MEGA διατήρησε, γι’ ακόμα έναν μήνα, το σαφές προβάδισμά του στην προτίμηση των τηλεθεατών.

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»

Και στο δυναμικό κοινό 18-54, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό τηλεθεατών -135.000 τηλεθεατές- συγκριτικά με τον ανταγωνισμό. Ακολούθησαν: STAR 110.000, ALPHA 102.000, ΣΚΑΪ 78.000, ANT1 70.000, OPEN 48.000, ΕΡΤ1 43.000.

«Live News»

Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης με μέσο όρο 19,6% στο σύνολο του κοινού και 17,5% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Η επικράτηση της εκπομπής στην απογευματινή ζώνη συνεχίστηκε, ως αποτέλεσμα της άμεσης και ολοκληρωμένης κάλυψης της επικαιρότητας, καθώς και της ενεργής της παρουσίας στα γεγονότα που διαμορφώνουν την ημερήσια ειδησεογραφική ατζέντα.

«Κοινωνία Ώρα MEGA»

Στην πρωινή ζώνη, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» παρέμεινε η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών. Το ενημερωτικό magazino με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη κέρδισε την πρωτιά με μέσο όρο 19,7% στο σύνολο του κοινό και 16,4% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η εκπομπή, καλύπτοντας όλο το φάσμα της επικαιρότητας από το ξεκίνημα της ημέρας με άμεσο ρυθμό και συνεχή ροή θεμάτων, έχει εδραιώσει τη θέση της στην προτίμηση των τηλεθεατών.

«MEGA Σαββατοκύριακο»

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάχη της ενημέρωσης του Σαββατοκύριακου κατείχε τον Απρίλιο, το ενημερωτικό magazino με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα. Το «MEGA Σαββατοκύριακο» αποτέλεσε σημαντικό πόλο της επικαιρότητας και των πολιτικών εξελίξεων, και κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση με μέσο όρο 12,5% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του κοινού, η εκπομπή κατέγραψε μέσο όρο 16,9%.