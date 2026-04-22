Στην περικοπή περίπου 20.000 πτήσεων για κοντινές αποστάσεις θα προχωρήσει το καλοκαίρι η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa, καθώς, όπως αναφέρει η εταιρεία, οι τιμές καυσίμων έχουν καταστήσει πολλά δρομολόγια «μη κερδοφόρα».

Η τιμή των καυσίμων των αεροσκαφών έχει διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η σύγκρουση έχει επηρεάσει την παραγωγή και τη μεταφορά τους από τη Μέση Ανατολή.

Έρχονται νέες αυξήσεις τιμών στα αεροπορικά

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η KLM–Air France και η Delta, έχουν επίσης προσωρινά περικόψει ορισμένες πτήσεις, ενώ άλλες έχουν αυξήσει τις τιμές εισιτηρίων, μετακυλώντας το αυξημένο κόστος στους επιβάτες.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να αναμένουν περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές εισιτηρίων και περισσότερες ακυρώσεις πτήσεων, όσο συνεχίζεται η σύγκρουση. Ο Περσικός Κόλπος αποτελεί σημαντική πηγή καυσίμων για αεροσκάφη και αντιστοιχεί σε περίπου 50% των εισαγωγών της Ευρώπης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των καυσίμων περνά μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει ως απάντηση στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών αντανακλά τον ρόλο που παίζουν τα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Το διυλιστήριο Al-Zour στο Κουβέιτ μόνο του παρέχει περίπου 10% των εισαγωγών καυσίμων αεροσκαφών της Ευρώπης, σύμφωνα με την Energy Intelligence.

Ο φόβος για ελλείψεις φέρνει λιγότερες πτήσεις στην Ευρώπη

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών μέσα σε λίγες εβδομάδες, αν και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και οι αεροπορικές εταιρείες δηλώνουν ότι δεν παρατηρούν ακόμη διαταραχές στον εφοδιασμό.

Η Lufthansa δήλωσε την Τρίτη ότι μειώνει το ευρωπαϊκό της δίκτυο, αλλά ότι οι επιβάτες «θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο δρομολογίων, ιδιαίτερα στις υπερατλαντικές πτήσεις». Όπως υποστήριξε η εταιρεία: «Ωστόσο, λόγω της αύξησης στις τιμές του καυσίμου αεροσκαφών, αυτό θα επιτευχθεί πολύ πιο αποδοτικά από πριν».

Η εταιρεία ανέφερε ότι αυτό θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 40.000 μετρικών τόνων καυσίμων.

Η ανακοίνωση της Τρίτης έρχεται μετά από ανακοίνωση της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα ότι επιταχύνει το οριστικό κλείσιμο της ευρωπαϊκής θυγατρικής της CityLine.

Σε εκείνη την ανακοίνωση είχε επίσης γνωστοποιήσει ότι αποσύρει το πρόγραμμα των 27 αεροσκαφών της εταιρείας, εν μέρει λόγω των «σημαντικά αυξημένων τιμών κηροζίνης», αλλά και λόγω «πρόσθετων επιβαρύνσεων από εργατικές διαμάχες».

Η Lufthansa δήλωσε ότι οι πρώτες 120 από αυτές τις περικοπές πτήσεων εφαρμόστηκαν την Τρίτη. Οι γραμμές που επηρεάζονται περιλαμβάνουν δρομολόγια από τη Φρανκφούρτη προς την Πολωνία και τη Νορβηγία.