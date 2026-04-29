Λίγες μόνο εβδομάδες μετά την παρουσίαση εκ μέρους τους Έλληνα Επιτρόπου μεταφορών και τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την ναυτιλία και τα λιμάνια, η Αθήνα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει αύριο 30 Απριλίου 2026 μια συνάντηση υψηλού επιπέδου για το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και των λιμένων. Η διοργάνωση, «High-level Meeting on the Implementation of the EU Industrial Maritime & EU Ports Strategy», που θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου, συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, της ναυτιλιακής βιομηχανίας και του τεχνολογικού τομέα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κομβικού παίκτη στον ευρωπαϊκό διάλογο.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του τομέα, σημειώνει στον ot.gr η καθηγήτρια Ναυτιλιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά Μαρία Μποϊλέ. Θέματα όπως η ενεργειακή μετάβαση, η νησιωτικότητα, η ναυπηγική βιομηχανία, τα λιμενικά οικοσυστήματα και οι δεξιότητες βρίσκονται στο επίκεντρο. Η παρουσία κορυφαίων ομιλητών, όπως ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και η παρέμβαση της Ευρωβουλευτού και Προέδρου της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογραμμίζουν τη σημασία της εκδήλωσης και το ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου διαλόγου για το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής και λιμενικής βιομηχανίας.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται από τη Waterborne Technology Platform, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου και υπό την αιγίδα του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή όπου η ευρωπαϊκή κοινότητα της Waterborne αναπτύσσει εννέα Τεχνολογικούς Οδικούς Χάρτες (Technology Roadmaps), καθορίζοντας τις προτεραιότητες για την έρευνα και την καινοτομία σε καίριους τομείς: από τη ναυπηγική βιομηχανία και την κατασκευή εξοπλισμού έως την ακτοπλοΐα, τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, την κρουαζιέρα και τα λιμενικά οικοσυστήματα.

Η Μαρία Μποϊλέ, επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναπροσδιορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας. «Η ενεργειακή μετάβαση, η νησιωτικότητα και οι δεξιότητες αποτελούν κρίσιμους άξονες για το μέλλον της ναυτιλίας», σημειώνει.

Ισχυρή η ελληνική παρουσία στη Waterborne

Η Waterborne Technology Platform αποτελεί βασικό πυλώνα σύνδεσης μεταξύ πολιτικής, έρευνας και αγοράς, συγκεντρώνοντας πάνω από 130 μέλη από 19 κράτη-μέλη της ΕΕ και συνεργαζόμενες χώρες. Από το 2021, συντονίζει και την ιδιωτική πλευρά της ευρωπαϊκής σύμπραξης για τη ναυτιλία μηδενικών εκπομπών.

Η ελληνική συμμετοχή είναι ιδιαίτερα ισχυρή, γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές για τη διαμόρφωση ενός αντίστοιχου εθνικού πλαισίου συνεργασίας. Η κα. Μποϊλέ υπογραμμίζει ότι ένα ανάλογο σχήμα θα μπορούσε να αναπτυχθεί και σε εθνικό επίπεδο καθώς η Ελλάδα, διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα ναυτιλιακά οικοσυστήματα παγκοσμίως, καθώς και σημαντική επιστημονική και ερευνητική βάση. Ήδη, υπάρχει ισχυρή ελληνική παρουσία στη Waterborne Technology Platform: περίπου το 10% των 130 και πλέον μελών της είναι ελληνικοί φορείς. Αυτό αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τη δημιουργία ενός αντίστοιχου πλαισίου διαλόγου σε εθνικό επίπεδο. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να ενισχύσει το συντονισμό μεταξύ έρευνας, βιομηχανίας και πολιτικής, να συμβάλλει στη διαμόρφωση κοινών προτεραιοτήτων και να ενδυναμώσει τη φωνή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διάλογο, καθώς σε μια περίοδο μετάβασης, ο οργανωμένος και τεκμηριωμένος διάλογος είναι καθοριστικός.

Η συμβολή του Ιδρύματος Ευγενίδου

Καθοριστική είναι η συμβολή του Ίδρυμα Ευγενίδου, το οποίο συμμετέχει ενεργά στην πλατφόρμα από το 2024 και λειτουργεί ως θεσμικός εταίρος της Πολιτείας για τη γαλάζια οικονομία. Ο διοικητής του ιδρύματος, Ιωάννης Γκόλιας, τονίζει στον ot.gr, ότι στόχος είναι η ενίσχυση της σύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, με έμφαση στις δεξιότητες που απαιτεί η νέα εποχή της ναυτιλίας. Ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς, υπογραμμίζει, είναι να αναδειχθούν οι ανάγκες για την κάλυψη των αναγκών στις απαιτούμενες και αναδυόμενες δεξιότητες, που θα καθορίσουν τις προτεραιότητες δράσεων αλλά και τον τρόπο συντονισμού της πολιτείας, της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

