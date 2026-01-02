Η επιτυχημένη σειρά επιστημονικής φαντασίας του Netflix, Stranger Things έφτασε στο τέλος της έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία, ωστόσο το φινάλε προκάλεσε πολλές και έντονες αντιδράσεις στους θαυμαστές.

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς, με τίτλο «Chapter Eight: The Rightside Up», έκανε πρεμιέρα στην streaming πλατφόρμα τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς, μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία της προηγούμενης κυκλοφορίας των επεισοδίων. Ακολουθούν διάφορες αποκαλύψεις και καλό θα ήταν, όποιος δεν έχει παρακολουθήσει το τέλος, να μην συνεχίσει την ανάγνωση.

Το τέλος για μια σειρά-φαινόμενο

Στο τελευταίο επεισόδιο, λοιπόν, οι ήρωες από το Hawkins της Indiana καταφέρνουν τελικά να νικήσουν τον Vecna (Jamie Campbell Bower), χάρη στις υπερφυσικές δυνάμεις της Eleven (Millie Bobby Brown) και του Will Byers (Noah Schnapp).

Αφού η Joyce (Winona Ryder) αποκεφαλίζει τον κακό, ο Hopper (David Harbour) και ο Murray (Brett Gelman) τοποθετούν βόμβες στη «γέφυρα» προς το Upside Down, με την Eleven να φαίνεται πως μένει πίσω σε εκείνον τον κόσμο για να θυσιαστεί.

Με ένα σημαντικό μέρος του επεισοδίου να απομένει, ακολουθεί ένα χρονικό άλμα στο 1989, όπου παρουσιάζεται η εξέλιξη των υπόλοιπων χαρακτήρων: η παρέα προσπαθεί να ξεπεράσει τα τραυματικά γεγονότα της σειράς, ενώ η Joyce και ο Hopper αρραβωνιάζονται.

Σε μία από τις τελευταίες σκηνές, ο Mike (Finn Wolfhard) υποστηρίζει ότι η Eleven είχε σκηνοθετήσει τον θάνατό της και κατάφερε να ξεφύγει από το Upside Down. Την ώρα που μιλά, βλέπουμε μια μεγαλύτερη σε ηλικία Eleven να περιπλανιέται σε έναν μακρινό τόπο.

Παραμένει ασαφές αν η Eleven όντως επέζησε, με τον συνδημιουργό της σειράς Ross Duffer να δηλώνει ότι «ζει στις καρδιές τους, είτε αυτό είναι κυριολεκτικό είτε όχι».

Stranger Things: oι αντιδράσεις των θεατών για το φινάλε

Πολλοί θεατές άσκησαν έντονη κριτική στο φινάλε, με την απόφαση να εξοντωθεί ο Vecna τόσο νωρίς στο επεισόδιο να δέχεται συχνά αρνητικά σχόλια στα social media.

«Ο βασικός κακός πεθαίνει στα μισά, κανένας σημαντικός χαρακτήρας δεν πέθανε, καμία εξήγηση για την ιστορία προέλευσης του Henry Creel και μόνο άλμα 18 μηνών. Το φινάλε του Stranger Things ήταν το πιο ηλίθιο τέλος που έχω δει, δίπλα στο The Umbrella Academy», ανέφερε μία ανάρτηση που κοινοποιήθηκε ευρέως στο X.

«Το μεγαλύτερο λάθος ήταν ότι σχεδόν 50 λεπτά του επεισοδίου ήταν απλώς επίλογος. Θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον τα 30 από αυτά για να βελτιώσουν τις σκηνές μάχης», έγραψε άλλος χρήστης.

«Είμαι τόσο απογοητευμένος που δεν θέλω καν να μιλήσω για το Stranger Things», σχολίασε κάποιος ακόμη. Άλλοι, ωστόσο, αντιμετώπισαν πιο θετικά το τέλος της σειράς, με έναν θεατή να γράφει: «Μόνο εμένα μου άρεσε το τέλος του Stranger Things;»