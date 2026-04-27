Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Όστιν του Τέξας, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην ανατολική πλευρά της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση εκδηλώθηκε έξω από γνωστό εστιατόριο στην περιοχή κοντά στο «Sam’s BBQ», προκαλώντας τον τραυματισμό αρκετών ατόμων.

Οι τραυματίες έχουν ήδη διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και για θύματα. Η τοπική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από το σημείο αμέσως μετά την επίθεση.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ οι έρευνες για τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Επιπλέον, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό ενδέχεται να ξεκίνησε μετά από συμπλοκή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για τα κίνητρα ή την ταυτότητα του δράστη, ενώ η κατάσταση παραμένει ρευστή.