Mε προσκεκλημένο έναν από τους δημιουργούς του «V for Vendetta» Ντέιβιντ Λόιντ, επετειακές και μουσικές εκθέσεις, ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό Μίλο Μανάρα (σε πρώτη προβολή), και περισσότερους από 200 διεθνείς και εγχώριους καλλιτέχνες στο μεγαλύτερο artists alley με νέα comics, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γίνεται στις 15, 16 και 17 Μαΐου, το απόλυτο σημείο συνάντησης για τους φίλους των comics, της εικονογράφησης, του animation και των επιτραπέζιων παιχνιδιών, με ένα πλούσιο πρόγραμμα για κάθε λάτρη της pop κουλτούρας.

Με μια καριέρα που εκτείνεται από την πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα Aces Weekly έως την πρόσφατη καταξίωσή του στις Καλές Τέχνες μέσω εκθέσεων ζωγραφικής, ο Ντέιβιντ Λόιντ έχει επηρεάσει βαθιά την παγκόσμια εικονογραφία. Το σχέδιό του μετατρέπεται σε σύμβολο κοινωνικών κινημάτων, γεφυρώνοντας την pop κουλτούρα με την υψηλή τέχνη.

Κατά την διάρκεια του τριημέρου, σχεδόν 200 δημιουργοί comics και εικονογράφοι, καταξιωμένοι, ανερχόμενοι, αλλά και πρωτοεμφανιζόμενοι, θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις νέες, αλλά και παλαιότερες δουλειές τους στους τομείς των comics και της εικονογράφησης. Παράλληλα και λόγω της επέλασης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πολιτιστική βιομηχανία, το Φεστιβάλ στηρίζει και προστατεύει τους καλλιτέχνες, βάζοντας τον κανόνα που απαγορεύει τη συμμετοχή με έργα δημιουργημένα από A.I.

Μέσα από πρωτότυπο αρχειακό υλικό, εκδόσεις, αφίσες, φωτογραφίες και σπάνια τεκμήρια, ο επισκέπτης της κεντρικής επετειακής έκθεσης, «20 Χρόνια Comicdom CON Athens – 30 Χρόνια Comicdom», θα ακολουθήσει τα βήματα ενός ταξιδιού – από τις πρώτες αυτοεκδόσεις και τα fanzines που κυκλοφορούσαν χέρι με χέρι, μέχρι τη θεσμοθέτηση του Comicdom CON Athens. Η έκθεση, σε επιμέλεια Λήδας Τσενέ φιλοξενεί παράλληλα όλα τα έργα που φιλοτέχνησαν διεθνείς και εγχώριοι καλλιτέχνες, ειδικά δημιουργημένα για το Φεστιβάλ από τους Μ.Mανάρα ,Τζον Ρομίτα Τζούνιορ και Μαρκ Μπάκινγκχαμ, μέχρι τους Μιχάλη Διαλυνά, Ηλία Κυριαζή, Τόμεκ και DaNi. Την οπτική εμπειρία συμπληρώνουν 8 νέες εικονογραφήσεις, φιλοτεχνημένες αποκλειστικά για τα 20α γενέθλια του μακροβιότερου διεθνούς φεστιβάλ comics της Αθήνας.

Ένα οπτικό ταξίδι στη ζωή και το έργο του «πρίγκιπα» της ελληνικής ροκ, του «διανοούμενου αλήτη» Παύλου Σιδηρόπουλου που σφράγισε με τη μουσική του τις καρδιές των θαυμαστών του σημαδεύοντας ανεξίτηλα τις επόμενες γενιές προσφέρει η έκθεση «Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι» παρουσιάζοντας εικονογραφήσεις, καρέ και προσχέδια από το νέο graphic novel Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι (εκδόσεις Μικρός Ήρως), σε σχέδιο Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη και σενάριο Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου. Θα πλαισιωθεί από την παρουσίαση της έκδοσης, με τη συμμετοχή ανθρώπων που έζησαν και συνεργάστηκαν στενά με τον Παύλο Σιδηρόπουλο.

Ενδιαφέρον επίσης προκαλούν οι εκθέσεις Πολυκατοικίες – από το Ομώνυμο Τραγούδι του ΛΕΞ όπως και εκείνη του δημιουργού comics/γελοιογράφου Αντώνη Βαβαγιάννη, δημιουργού της best seller σειράς Κουραφέλκυθρα.

Να σημειωθεί ότι το φεστιβάλ CCA2026 παραμένει το μόνο αυτής της κλίμακας με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις δράσεις του, προσφέροντας παράλληλα δωρεάν τον κατάλογό του σε όλους τους επισκέπτες και ότι το πλήρες πρόγραμμα του ανακοινώνεται σταδιακά στην ιστοσελίδα comicdom-con.gr και στα social media (Facebook, Instagram και Tik-Tok)