«Κόλαση επί γης». Έτσι έχουν περιγράψει οι κρατούμενοι τη φυλακή El Helicoide της Βενεζουέλας στην οποία βρίσκεται ο Νικολάς Μαδούρο.

Η φυλακή, που αρχικά ήταν προορισμένη να γίνει εμπορικό κέντρο, αναφέρθηκε ως ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μια άνευ προηγουμένου εισβολή στη Βενεζουέλα με σκοπό την απαγωγή του πρώην ηγέτη της. Ο Τραμπ, μιλώντας μετά την επιχείρηση, τη χαρακτήρισε «θάλαμο βασανιστηρίων».

Οι κρατούμενοι στην El Helicoide μιλούν για τον απόλυτο τρόμο. Πολλοί έχουν πει ότι βιάστηκαν από φρουρούς με τη χρήση όπλων, ενώ άλλοι υπέστησαν ηλεκτροσόκ.

Τα βασανιστήρια

Ο Ρόσμιτ Μαντίγια, πολιτικός της αντιπολίτευσης που κρατήθηκε στο El Helicoide για δύο χρόνια, δήλωσε στην Telegraph: «Κάποιοι έχασαν την όρασή τους στο δεξί μάτι, επειδή τους τοποθέτησαν ηλεκτρόδιο μέσα στο μάτι. Σχεδόν όλοι κρεμιόντουσαν σαν νεκρά ψάρια την ώρα που τους βασάνιζαν. Κάθε πρωί ξυπνούσαμε και βλέπαμε κρατούμενους ξαπλωμένους στο πάτωμα, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί τη νύχτα και επιστρέψει βασανισμένοι. Κάποιοι αναίσθητοι, καλυμμένοι με αίμα ή μισοπεθαμένοι».

Ο Μαντίγια, μαζί με άλλους 22, κρατήθηκε σε ένα μικροσκοπικό κελί 4,8 x 2,7 μέτρων, γνωστό ως «El Infiernito», «Μικρή Κόλαση», όπως ονομάστηκε επειδή δεν υπάρχει φυσικός αερισμός.

«Βρίσκεσαι κάτω από έντονο φως όλη μέρα και νύχτα, κάτι που σε αποπροσανατολίζει. Ουρούσαμε στο ίδιο σημείο όπου κρατούσαμε το φαγητό μας, επειδή δεν υπήρχε χώρος. Δεν μπορούσαμε καν να ξαπλώσουμε στο πάτωμα, γιατί δεν υπήρχε αρκετός χώρος» είπε.

Ο ρόλος των φρουρών

Ο Φερνάντες, ακτιβιστής που πέρασε 2,5 χρόνια φυλακισμένος εκεί μετά την ηγεσία διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης, δήλωσε στους Financial Times ότι τον υποδέχθηκε ένας αξιωματικός στη φυλακή τρίβοντας τα χέρια του και λέγοντας με χαρά: «Καλώς ήρθες στην κόλαση».

Ο ακτιβιστής είπε ότι είδε φρουρούς να ηλεκτροδοτούν τα γεννητικά όργανα κρατουμένων και να τους πνίγουν με πλαστικές σακούλες γεμάτες δακρυγόνο. Ο ίδιος κρεμάστηκε από μεταλλικό κιγκλίδωμα για εβδομάδες. «Με άφησαν να κρέμομαι εκεί για έναν μήνα, χωρίς δικαιώματα, χωρίς δυνατότητα να πάω στην τουαλέτα, να πλυθώ ή να τραφώ επαρκώς».

Μέχρι σήμερα, ο Φερνάντες, που πλέον ζει στις ΗΠΑ, εξακολουθεί να ακούει τις κραυγές των συγκρατουμένων του. «Ο ήχος από τα κλειδιά των φρουρών εξακολουθεί να με βασανίζει, γιατί κάθε φορά που κουδούνιζαν σήμαινε ότι ένας αξιωματικός ερχόταν να πάρει κάποιον από το κελί».

Το εμπορικό που έγινε φυλακή

Χτισμένο στην καρδιά της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, το Καράκας, το κτίριο είχε σχεδιαστεί ως ένα μεγάλο συγκρότημα ψυχαγωγίας.

Οι αρχιτέκτονες που ανέλαβαν τον σχεδιασμό του El Helicoide είχαν προβλέψει 300 καταστήματα μπουτίκ, οκτώ κινηματογράφους, ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων, ελικοδρόμιο και έναν χώρο θεαμάτων.

Επρόκειτο επίσης να διαθέτει μια ράμπα μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων επιτρέποντας στα οχήματα να ανεβαίνουν και να σταθμεύουν στο εσωτερικό.

Ωστόσο, η κατασκευή ξεκίνησε εν μέσω της ανατροπής του τότε δικτάτορα της Βενεζουέλας, Μάρκος Πέρες Χιμένεζ, ο οποίος ήταν διαβόητος για ένα από τα πιο βίαια καταπιεστικά καθεστώτα στην ιστορία της χώρας.

Οι επαναστάτες κατηγόρησαν τους κατασκευαστές του συγκροτήματος ότι χρηματοδοτούνταν από την κυβέρνηση Χιμένεζ, και η νέα διοίκηση αρνήθηκε να επιτρέψει τη συνέχιση των εργασιών.

Για χρόνια το συγκρότημα παρέμεινε εγκαταλελειμμένο, με εξαίρεση τους καταληψίες που εγκαταστάθηκαν στο ερειπωμένο κτίριο, μέχρι που το κράτος το απέκτησε το 1975. Με την πάροδο των δεκαετιών, όλο και περισσότερες σκοτεινές υπηρεσίες πληροφοριών εγκαταστάθηκαν στο κτίριο. Όμως το 2010 μετατράπηκε σταδιακά σε αυτοσχέδια φυλακή της SEBIN, της μυστικής αστυνομίας της Βενεζουέλας, όπου οι αξιωματικοί συμμετείχαν σε συστηματικά βασανιστήρια και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ΟΗΕ εκτιμά πως περίπου 800 πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση στη Βενεζουέλα.

Το αν θα απελευθερωθούν σύντομα υπό το καθεστώς της Ντέλσι Ροντρίγκες, που αντικαθιστά τον Μαδούρο. μένει να φανεί.