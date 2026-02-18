Δε θα εγκατασταθούν καντίνες, ομπρέλες και ξαπλώστρες στις διάσημες και προστατευμένες παραλίες Πορί και Ιταλίδα, στο Ανω Κουφονήσι.

Την άμεση αναστολή κάθε σχετικής ενέργειας που θα οδηγούσε στη χορήγηση σχετικής άδειας οδήγησε η συντονισμένη δράση των κατοίκων του νησιού, του δήμου αλλά και των επιχειρηματιών του που διαμαρτυρήθηκαν έντονα μετά από απόφαση του υπουργείου Οικονομιών να εκμισθώσει για πρώτη φορά τις δύο πανέμορφες παραλίες.

Σε άμεση αναστολή κάθε ενέργειας που θα οδηγούσε στη χορήγηση άδειας ώστε να εγκατασταθούν καντίνες, ομπρέλες και ξαπλώστρες στις προστατευόμενες παραλίες Πορί και «Ιταλίδα» στο Άνω Κουφονήσι προχώρησε χθες, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.

Αμεση αντίδραση Πιερρακάκη

Είχε προηγηθεί παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος αντέδρασε άμεσα στο αίτημα του τοπικού δήμου για την προστασία δύο παραλιών με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και ευαίσθητο φυσικό οικοσύστημα.

Διακοπή αδειοδότησης

Με τη διακοπή των διαδικασιών αδειοδότησης, δικαιώθηκαν οι κάτοικοι του νησιού και οι εκπρόσωποί τους στην αυτοδιοίκηση. Ολοι τους αναστατώθηκαν από την προοπτική αλλοίωσης της φυσιογνωμίας των παραλιών, Πορί και Ιταλίδα.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας εξέδωσε έγγραφο το οποίο είχε ως αποδέκτη την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής, με το οποίο ικανοποιείται το αίτημα που είχε υποβάλει, νωρίτερα την ίδια ημέρα (17/2/2026) ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, εν είδει ύστατης απόπειρας να εμποδιστεί η κατάληψη μέρους των δύο παραλιών στο Κουφονήσι από τους επίδοξους επιχειρηματίες.

Ιδιαίτερα τεκμηριωμένη ήταν η επιχειρηματολογία που ανέπτυξε ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός στο αίτημά του προς τον υπουργό Οικονομικών, στο οποίο αναφέρει τα εξής:

Το αίτημα του δημάρχου στο ΥΠΟΙΚ

«Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το με α.π. ΟΦΥΠΕΚΑ 1573/21-01-2025 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων σχετικά με τοποθέτηση καντινών εντός οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, απαντήθηκε με θετική απόκριση εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών, ήτοι στις 27/01/2026.

Εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθετη γνώμη μας σε οποιοδήποτε σχέδιο τοποθέτησης καντίνας ή άλλης εμπορικής εγκατάστασης στις οικολογικά ευαίσθητες παραλίες των Μικρών Κυκλάδων (Σχοινούσας, Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίου), οι οποίες, όπως ήδη γνωρίζετε, αποτελούν αρχαιολογικά προστατευόμενη περιοχή και ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000.

Η τοποθέτηση μόνιμης ή ημιμόνιμης δομής, όπως μια καντίνα, είναι καταφανώς ασυμβίβαστη με τον χαρακτήρα και το φυσικό τοπίο της περιοχής. Η λειτουργία της συνεπάγεται αυξημένη όχληση, παραγωγή απορριμμάτων και δυνητική αλλοίωση των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, διαταράσσοντας την πανίδα και τη χλωρίδα που προστατεύονται από τις ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες και αλλοιώνοντας το φυσικό κάλλος του τοπίου. Τα παραπάνω ισχύουν κατ’ αναλογία και για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων.

Η διατήρηση της φυσικής, παρθένας ομορφιάς της παραλίας αποτελεί προτεραιότητα. Η εγκατάσταση εμπορικών μονάδων εντός αιγιαλού υποβαθμίζει το τοπίο και την αισθητική εμπειρία των επισκεπτών, αντιβαίνοντας στην αρχή της ήπιας και αειφορικής ανάπτυξης που πρεσβεύει ο Δήμος μας για τις προστατευόμενες ζώνες, ο οποίος μάλιστα καταβάλλει κάθε προσπάθεια και επιδεικνύει τη μέγιστη δυνατή προσοχή ακόμη και κατά τη διαδικασία του καθαρισμού των ακτών. Επισημαίνεται, ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ουδέποτε, όσο είχε την αρμοδιότητα, εξέθεσε σε δημοπρασία τμήματα του αιγιαλού των Μικρών Κυκλάδων για ανάπτυξη ομπρελών, θαλασσίων σπορ και συναφών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο ‘όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις’, αιτήθηκε τα ακόλουθα:

Άρθρο -9: Να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη, και όχι απλή, γνώμη του Δήμου για να ορίζονται τα τμήματα αιγιαλού, παραλίας και παλιού αιγιαλού που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας, πέραν αυτών για τα οποία υπάρχει ενεργή σύμβαση παραχώρησης για το αντίστοιχο έτος.

Άρθρο -22-: Για τον χαρακτηρισμό παραλιών ως “απάτητες” να λαμβάνεται προηγουμένως υπ’ όψη από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής η πρόταση του οικείου Δήμου.

Άρθρο -4- Ειδικά για τις περιπτώσεις νησιωτικών Δήμων ή νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτήτων με πληθυσμό νησιού μικρότερο των 500 κατοίκων, οι παραλίες να θεωρούνται στο σύνολό τους ως απάτητες κατά της έννοια της παραγράφου -2- του άρθρου -4- ώστε να απαγορεύεται η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες. Σε συνέχεια δε του ανωτέρω ψηφίσματος απέστειλε τα σχετικά έγγραφα και αιτήθηκε την τροποποίησης της σχετικής ΚΥΑ.

Εν προκειμένω, οι παραλίες του Κουφονησίου ‘Ιταλίδα’ και ‘Πορί’ είναι περιορισμένης έκτασης, σε σημείο που η εγκατάσταση καντίνας και η τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων θα απέκλειε ουσιαστικά την ελεύθερη χρήση του αιγιαλού στους λουόμενους και την ελεύθερη διέλευση του κοινού από και προς τη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία. Σε κάθε περίπτωση, η απόσταση των αιτούμενων θέσεων δραστηριοποίησης από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων στο Κουφονήσι είναι πολύ μικρή, και ως εκ τούτου η εξυπηρέτηση των λουόμενων δεν μπορεί να τεθεί ως επιχείρημα και να θέσει σε κίνδυνο τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών.

Ελπίζουμε ότι δεν θα έχει το Κουφονήσι τη θλιβερή πρωτοτυπία τοποθέτησης καντινών στις απαράμιλλου κάλλους παραλίες ‘Ιταλίδα’ και ‘Πορί’ και αναμένουμε τη συνεργασία σας λαμβάνοντας επιπλέον υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες και τη φέρουσα ικανότητα των νησιών των Μικρών Κυκλάδων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για την άμεση διακοπή κάθε ενέργειας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού εντός περιοχών Natura στις Μικρές Κυκλάδες και την ακύρωση της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση τμημάτων στις παραλίες Πορί και Ιταλίδας Κουφονησίου, καθώς και τον χαρακτηρισμό των παραλιών των μικρών νησιών του Δήμου μας (Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσι, Δονούσα) ως ‘Απάτητων’».