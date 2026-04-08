Σημαντικές αντιδράσεις καταγράφηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κατά τη συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) των μικρών νησιών της περιοχής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η προοπτική δημιουργίας μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στα Κουφονήσια, με τις τοπικές αρχές να εκφράζουν σαφή αντίθεση σε ένα τέτοιο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα αλλοιώσει την φυσιογνωμία του νησιού που το κατέστησε δημοφιλή προορισμό.

Η προοπτική δημιουργίας μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στα Κουφονήσια και η σαφής αντίθεση των τοπικών αρχών

Κατά τη συνεδρίαση, οι προτάσεις που κατατέθηκαν δεν περιορίστηκαν σε γενικές επισημάνσεις, αλλά περιλάμβαναν συγκεκριμένα μέτρα για τον δραστικό περιορισμό της έκτασης και της δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων.

Η επιτρεπόμενη δόμηση

Πρώτον, προτάθηκε σημαντική μείωση της επιτρεπόμενης δόμησης για ξενοδοχεία στην εκτός σχεδίου περιοχή. Συγκεκριμένα, από τα περίπου 1.500 τ.μ. που ισχύουν σήμερα, ζητείται να περιοριστεί η μέγιστη δόμηση στα 400 τ.μ. ανά γήπεδο, με επιπλέον 100 τ.μ. μόνο για βοηθητικές χρήσεις όπως ρεσεψιόν ή μικρό κατάστημα. Η ρύθμιση αυτή αφορά ακίνητα άνω των 8 στρεμμάτων και στοχεύει στο να διατηρηθεί η μικρή κλίμακα των κατασκευών.

Προτάθηκε σημαντική μείωση της επιτρεπόμενης δόμησης για ξενοδοχεία στην εκτός σχεδίου περιοχή

Παράλληλα, προτείνεται η δόμηση να αφορά αποκλειστικά ισόγεια κτίρια, με κατάργηση της δυνατότητας κατασκευής ορόφων στις εκτός σχεδίου περιοχές. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στον περιορισμό των μεγάλων κτιριακών όγκων που αλλοιώνουν το φυσικό ανάγλυφο και το τοπίο του νησιού.

Το φρένο από Κουφονήσια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον περιορισμό συγκεκριμένων τουριστικών υποδομών. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η πλήρης κατάργηση των πισινών –τόσο ιδιωτικών όσο και κοινόχρηστων– σε τουριστικά καταλύματα, καθώς και η απαγόρευση δημιουργίας ξενοδοχειακών συγκροτημάτων τύπου «κλάμπινγκ» και οργανωμένων κάμπινγκ στο Άνω Κουφονήσι.

Να περιοριστεί συνολικά η ανάπτυξη μεγάλων ξενοδοχείων και να ενισχυθεί η μικρής κλίμακας φιλοξενία

Στην ίδια κατεύθυνση, προτείνεται να περιοριστεί συνολικά η ανάπτυξη μεγάλων ξενοδοχείων και να ενισχυθεί η μικρής κλίμακας φιλοξενία. Για τον λόγο αυτό, εισηγείται μικρή αύξηση της επιτρεπόμενης δόμησης για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (π.χ. ενοικιαζόμενα δωμάτια), από 200 τ.μ. σε 250 τ.μ., ως εναλλακτική μορφή τουριστικής ανάπτυξης που θεωρείται πιο συμβατή με τον χαρακτήρα του νησιού.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις προτείνονται και για τις εντός σχεδίου περιοχές, όπου είτε ζητείται περαιτέρω μείωση της επιτρεπόμενης δόμησης για ξενοδοχεία (π.χ. από 600 τ.μ. ανά στρέμμα σε περίπου 400 τ.μ.), είτε ακόμη και πλήρης κατάργηση της δυνατότητας ανέγερσης ξενοδοχείων, με αντικατάστασή τους από κατοικίες και μικρά καταλύματα περιορισμένης επιφάνειας.

Η αυθεντικότητα του δήμου

Οι παραπάνω προτάσεις εντάσσονται σε μια συνολικότερη φιλοσοφία που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο: την υιοθέτηση ενός μοντέλου «ήπιας, βιώσιμης ανάπτυξης», το οποίο θα δίνει προτεραιότητα στην προστασία του τοπίου, των φυσικών πόρων και της κοινωνικής συνοχής. Όπως τονίστηκε, στόχος είναι να αποφευχθεί η μετατροπή των Κουφονησίων σε έναν μαζικό και απρόσωπο τουριστικό προορισμό, διατηρώντας την αυθεντικότητα που τα ανέδειξε διεθνώς.

Στόχος είναι να αποφευχθεί η μετατροπή των Κουφονησίων σε έναν μαζικό και απρόσωπο τουριστικό προορισμό

Χαρακτηριστική ήταν η επισήμανση ότι τα Κουφονήσια αναδείχθηκαν σε διεθνή προορισμό ακριβώς λόγω της αυθεντικότητας, της απλότητας και της ανθρώπινης κλίμακας που προσφέρουν. Η ενδεχόμενη στροφή προς μεγάλης κλίμακας τουριστικές επενδύσεις, σύμφωνα με τις ίδιες απόψεις, κινδυνεύει να μετατρέψει το νησί σε έναν «τυποποιημένο» προορισμό, χάνοντας το βασικό συγκριτικό του πλεονέκτημα.

Πέρα από το περιβάλλον, έντονες είναι και οι κοινωνικοοικονομικές ανησυχίες που εκφράστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως τονίστηκε, οι μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις συνδέονται κυρίως με εξωγενή κεφάλαια, γεγονός που ενδέχεται να περιθωριοποιήσει την τοπική επιχειρηματικότητα, η οποία στηρίζεται σε μικρές, οικογενειακές μονάδες. Παράλληλα, εκφράζεται φόβος ότι θα αλλοιωθεί η κοινωνική δομή και ο τρόπος ζωής των κατοίκων.

Πηγή: ot.gr