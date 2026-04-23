Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολιάζοντας αρχικά τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέας, κ. Κοβέσι. «Δύο σκηνές περιγράφουν γλαφυρά όσα είπαμε για τη κατάσταση στο κράτος δικαίου στη χώρα. Δύο σκηνές που δίνουν τόνο των εξελίξεων για ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη; Σήμερα στους Δελφούς που η κ. Κοβέσι είπε ότι κουράστηκε να ακούει πως έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Η δεύτερη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που στην ενημέρωση επιβεβαίωσε Κοβέσι. Ότι δεν αλλάζετε ότι είστε αμετανόητοι και ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να γίνονται έτσι με διαφθορά και ατιμωρησία».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για «δημόσιο ντιλάρισμα», σχολιάζοντας τα όσα είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο οποίος είπε ότι οι ελεγχόμενοι βουλευτές θα κατέλθουν στις επόμενες εκλογές, με εξαίρεση προφανώς τους βουλευτές που ήδη ανακοίνωσαν ότι δεν θα θέσουν υποψηφιότητα τους Καραμανλή και Παπακώστα. «Πόσο πιο προκλητικοί; Πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη εσείς λέτε έχετε καθαρίσει με τη ΝΔ».

Και σε αυστηρό τόνο συνέχισε: «Σέβεστε τον ελληνικό λαό και δικαιοσύνη όταν κάνετε τέτοιο ντιλάρισμα και ξέπλυμα; Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όσοι στηρίζουν Μαξίμου μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αφήστε δικαιοσύνη να κρίνει ποιοι έχουν παρανομήσει εις βάρος του ελληνικού λαού και μετά να πείτε για ψηφοδέλτια. Καμία συσπείρωση της ΝΔ, υπόγειο, χυδαίο ντιλάρισμα έγινε χθες στη βουλή των Ελλήνων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας, «πανηγυρίζετε για μείωση πληθωρισμού. Μα παραμένει επίμονα υψηλός. Γιατί; Γιατί υπάρχουν δομικές αδυναμίες να μπουν κανόνες. Η αγορά είναι ασύδοτη. Εμείς σας δίνουμε ευκαιρία να δείξετε μια άλλη πολιτική συμπεριφορά». «Δίνετε ένα κομμάτι στην κοινωνία όταν έχετε πολιτική κρίση. Είναι αυτό θεσμική συμπεριφορά; Εκμεταλλεύεστε πόρους ελλ λαού όταν η ΝΔ αντιμετωπίσει κάποια περιπέτεια», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αντιπαράθεση με Θεοδωρικάκο

«Υπάρχει ένα φαινόμενο που είναι παράδοση, οι πολιτικοί αρχηγοί να έρχονται να τοποθετούνται όχι στην ύλη ενός νομοσχεδίου. Δίνουμε ωραίο πρότυπο στην κοινωνία. Πιστεύω ότι εκπροσωπείτε ένα δημοκρατικό κόμμα και πρέπει να σέβεστε αυτόν που μιλάει. Προφανώς στην ομιλία μου σκοπεύω να παρουσιάσω συγκροτημένη την αντίληψή μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας μας», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι «διεξάγεται μια τεράστια επιχείρηση ηθικής απαξίωσης μιας παράταξης, του συνόλου των στελεχών της. Θέλω να σας πω το εξής, όσο και να στεναχωριέστε θα το ακούσετε. Όσο και αν γίνεται αυτό, θα πρέπει να δώσετε στον εαυτό σας μερικές απαντήσεις. Στο υπουργείο Ανάπτυξης ύστερα από ένα διάστημα βρήκα εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με επιχειρηματίες που είχαν πάρει χρήματα χωρίς να είχαν υλοποιήσει κάτι. Δεν έχω ακούσει μια κουβέντα για αυτό».

Απαντώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι «χωρίς δεύτερη συζήτηση είναι ένα σκάνδαλο διαχρονικό και θα έπρεπε όλοι μας να ασχολούμαστε με το πως θα γυρίσουν πίσω όλα τα χρήματα που φαγώθηκαν από αυτούς που πήραν περισσότερα από εκείνα που δικαιούνται και πως θα τιμωρηθούν». Για τους 11+2 βουλευτές είπε ότι «όλοι παρουσίασαν θέσεις και απόψεις τους με σοβαρότητα και ζήτησαν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους. Γιατί είναι και αισθάνονται αθώοι. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη».

Τον λόγο πήρε ξανά ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ λέγοντας «περιγράφετε μια κατάσταση που αφορά μια άλλη χώρα κυβέρνηση και κοινοβούλιο. Αν ένιωθαν άνετα με τις επιλογές τους θα είχαν επιτρέψει στην δικαιοσύνη όταν καταθέσαμε προτάσεις για προανακριτική να ερευνηθούν οι ευθύνες Καραμανλή και Βορίδη κτλ και εσείς είπατε όχι. Ξέρετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο μειλίχια και ειρηνικά όσο τα περιγράφετε».

Και συνέχισε την κριτική του λέγοντας «να καταργηθεί η ευρωπαική εισαγγελία. Αυτή είναι η πρόταση της ΝΔ. Όλη αυτή η εικόνα έχει κάνει τον κόσμο να καταλαβαίνει ότι ο συμψηφισμός έχει πολλά ποδάρια. Ναι το ρουσφέτι υπήρχε, εδώ υπάρχει όμως άλλο θέμα. Εγώ δεν έχω κάνει κανένα ρουσφέτι. Και δεν δέχομαι κανέναν συμψηφισμό. Γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια την δικαιοσύνη».

«Φωνάζετε και κανένας δεν βρίσκει το δίκιο του με φωνές και φανατισμό. Θα σας ζητήσω στο βάθος της σκέψης σας, αυτό το είστε διεφθαρμένοι, θα πρέπει να το πάρετε πίσω. Είναι βαθιά αλαζονική συμπεριφορά να επιτίθεστε…», ανταπάντησε ο κ. Θεοδωρικάκος. «Διαφορετικό πράγμα η άρση της ασυλίας και διαφορετικό πράγμα η ενοχή τους. Η ΝΔ σέβεται απολύτως τον θεσμό της δικαιοσύνης και προφανώς και της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας, άλλωστε έχει τεθεί σε λειτουργία επί ΝΔ», κατέληξε.