Η Θεοδώρα Ν. Τσώλη, επιστημονική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί πώς μια ομάδα ερευνητών σε συνεργασία με μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης κατάφεραν να παραπλανήσουν την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για πάνω από δύο χρόνια, δημιουργώντας μια ψεύτικη νόσο. Η ιατρική παραπληροφόρηση και τα ερωτήματα για την αξιοπιστία τόσο της AI όσο και των ανθρώπων.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Μια νόσος… επιστημονικής φαντασίας» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:22 Τι είναι και πώς θεραπεύεται η νόσος μπιξονιμάνια.

2:25 Τι πραγματικά είναι η νόσος μπιξονιμάνια και πώς σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

4:39 Γιατί δημιουργήθηκε μία ανύπαρκτη νόσος από τους επιστήμονες και ποια τα ψευδή στοιχεία που αγνοήθηκαν.

6:35 Πώς διαδόθηκε σε παγκόσμια κλίμακα η μελέτη για μια κατασκευασμένη νόσο.

7:56 Πότε αποκαλύφθηκε ότι όλο αυτό είναι τελικά ένα πείραμα και άρα ένα ψέμα.

9:48 Πώς λειτουργούν τα επιστημονικά μοντέλα AI και γιατί παρουσίασαν τη νόσο ως πραγματική.

11:09 Η απάντηση τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και της Τεχνητής Νοημοσύνης μετά το περιστατικό.

