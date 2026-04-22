Σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου, σκάφος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) άνοιξε πυρ εναντίον του ελληνόκτητου πλοίου «Epaminondas», υπό σημαία Λιβερίας, ενώ αυτό έπλεε στα Στενά του Ορμούζ. Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (περίπου στις 03:55), 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά των ακτών του Ομάν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου (UKMTO), η ιρανική κανονιοφόρος προσέγγισε το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άνοιξε πυρ χωρίς προειδοποίηση, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη γέφυρα. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Το «μυστήριο» με την άδεια διέλευσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία ότι το πλοίο φέρεται να είχε λάβει έγκριση για τη διέλευσή του από τα Στενά. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον τη γνησιότητα του μηνύματος, καθώς υπάρχει ισχυρή υποψία ότι πρόκειται για «ηλεκτρονική απάτη» (spoofing) με σκοπό την παγίδευση του σκάφους.

Η «απάντηση» της Τεχεράνης και η οργή Τραμπ

Ενώ το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim υποστηρίζει ότι το πλοίο «αγνόησε τις προειδοποιήσεις» και ότι η Τεχεράνη απλώς «επιβάλλει τον νόμο» στην περιοχή, το χρονικό της επίθεσης εγείρει σοβαρά πολιτικά ερωτήματα.

Το περιστατικό συνέβη μόλις λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος, μέσω του Truth Social, εξαπέλυσε μύδρους κατά της Τεχεράνης, κατηγορώντας την ότι υπαναχωρεί από τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο αποκλεισμός : Ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές δυνάμεις να συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, μέχρι να κατατεθεί μια «ενιαία πρόταση» από την ηγεσία του Ιράν.

Το αδιέξοδο: Από την πλευρά της, η Τεχεράνη αρνείται να στείλει διαπραγματευτές στο Πακιστάν, αν δεν αρθεί ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ, μετατρέποντας τη διεθνή ναυσιπλοΐα σε «όμηρο» της γεωπολιτικής σκακιέρας.

Η κατάσταση παραμένει έκρυθμη, με το «Epaminondas» να αποτελεί τον τελευταίο κρίκο σε μια αλυσίδα επεισοδίων, που απειλούν να τινάξουν στον αέρα την εύθραυστη σταθερότητα στην περιοχή.