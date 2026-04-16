Η Ευρώπη έχει στη διάθεσή της «ίσως 6 εβδομάδες αποθεμάτων καυσίμων για τζετ», προειδοποίησε την Πέμπτη ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA), σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο Associated Press. Ο Φατίχ Μπιρόλ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για επικείμενες ακυρώσεις πτήσεων «σύντομα», εφόσον οι προμήθειες πετρελαίου παραμείνουν αποκλεισμένες λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία»

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του IEA περιέγραψε με μελανά χρώματα τις παγκόσμιες επιπτώσεις αυτού που χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ». Η κρίση πηγάζει από τη διακοπή της ροής πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ζωτικών προμηθειών, μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Στο παρελθόν υπήρχε ένα συγκρότημα που ονομαζόταν “Dire Straits” (Σε δεινή θέση). Τώρα, τα Στενά είναι όντως σε δεινή θέση και αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία. Όσο περισσότερο διαρκέσει, τόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό παγκοσμίως», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αλυσιδωτές αυξήσεις σε βενζίνη και ρεύμα

Ο αντίκτυπος θα μεταφραστεί σε «υψηλότερες τιμές στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα», τόνισε ο Μπιρόλ, επισημαίνοντας ότι ορισμένες περιοχές του πλανήτη θα πληγούν περισσότερο από άλλες.

«Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι ασιατικές χώρες, που βασίζονται στην ενέργεια από τη Μέση Ανατολή», είπε, κατονομάζοντας την Ιαπωνία, την Κορέα, την Ινδία, την Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές.

Το φάσμα των ακυρώσεων στην Ευρώπη

Στη συνέχεια, το κύμα της κρίσης θα χτυπήσει την Ευρώπη και την Αμερική, πρόσθεσε ο Μπιρόλ από το γραφείο του στο Παρίσι. Εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά, προέβλεψε ότι για τη γηραιά ήπειρο τα νέα δε θα είναι ευχάριστα:

«Μπορώ να σας πω ότι σύντομα θα ακούσουμε ειδήσεις πως ορισμένες πτήσεις από την πόλη Α στην πόλη Β ενδέχεται να ακυρωθούν, ως αποτέλεσμα της έλλειψης καυσίμων για αεροσκάφη».