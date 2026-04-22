Όπως σας αποκάλυψε η στήλη στο φύλλο της Κυριακής, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι έχει σήμερα, Τετάρτη, συνάντηση στο υπουργείο Δικαιοσύνης με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη.

Ρώτησα λοιπόν συνεργάτη μου, τι θα περιλαμβάνει το σημερινό «μενού» της συζήτησης σε μια συγκυρία κατά την οποία το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει γίνει πονοκέφαλος για την κυβέρνηση με τα 13 αιτήματα για άρση ασυλίας βουλευτών και πρώην υπουργών.

Όπως με πληροφόρησε ο συνεργάτης μου, κατά τη συνάντηση Φλωρίδη – Κοβέσι, θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς η ρουμάνα εισαγγελέας σε προηγούμενο ταξίδι της έχει ζητήσει άλλους τρεις εισαγγελείς γιατί έχει πέσει πολύ δουλειά στο ελληνικό κλιμάκιο.

Η ίδια πηγή μου είπε ότι το αίτημα αυτό έχει γίνει δεκτό από τον υπουργό Δικαιοσύνης και μέσα στον Μάιο οι τρεις εισαγγελείς θα επιλεγούν από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου κι αν εγκριθούν από την Κοβέσι θα αναλάβουν σύντομα καθήκοντα.

Υ.Γ.: Μην το μάθει μόνον ο υπουργός Υγείας που… φαντασιώνεται την κατάργηση του θεσμού.

Η θητεία της Πόπης Παπανδρέου

Δεν μπορούσα να μην ρωτήσω όμως την πηγή μου εάν στο ραντεβού Φλωρίδη – Κοβέσι συζητηθεί και το θέμα της ανανέωσης της θητείας της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου και άλλων δύο του ελληνικού κλιμακίου που κρίνεται στον Άρειο Πάγο στα μέσα Μαΐου.

Έλαβα -για να είμαι ειλικρινής- διπλωματική απάντηση. Ο,τι δηλαδή ο υπουργός δεν μπορεί να τοποθετηθεί επ’ αυτού, αφού αρμόδιος είναι ο Άρειος Πάγος. Ο υπουργός Δικαιοσύνης πράγματι δεν μπορεί επίσημα να τοποθετηθεί, ωστόσο η Κοβέσι έχει ανανεώσει τη θητεία των τριών και την ενδιαφέρει να παραμείνουν οι εν λόγω εισαγγελείς στη θέση τους.

Άλλωστε η ίδια με επιστολή της προς τον Άρειο Πάγο ζήτησε την ανανέωση της θητείας τους και από ελληνικής πλευράς. Επί τη ευκαιρία να σας ενημερώσω ότι η αυριανή συνέντευξη Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών εξ αφορμής του οποίου βρίσκεται στη χώρα μας αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Εξ όσων μαθαίνω από καλή πηγή μου στο κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η Κοβέσι δεν θα μασήσει τα λόγια της για τα διερευνόμενα σκάνδαλα και για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών που έχει πει κατ’ επανάληψη ότι «δένει τα χέρια των εισαγγελέων».

***

Το νέο πακέτο στήριξης

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα νέα μέτρα στήριξης. Μαθαίνω πως αυτά «πατάνε» πάνω στα όσα είχε δώσει πέρυσι τέτοιο καιρό, πάλι μετά τις ανακοινώσεις της Eurostat για το υπερπλεόνασμα του έτους.

Ανήμερα, στις 22 Απριλίου, ο πρωθυπουργός έδωσε τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ένα ενοίκιο πίσω σε χαμηλόμισθους και επιπλέον 500 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για υποδομές και κοινωνικές παροχές.

Σήμερα, ίδια μέρα, το βασικό σενάριο προβλέπει κυρίως ενίσχυση των ανωτέρω στηρίξεων. Για τους χαμηλοσυνταξιούχους θα αυξηθεί το ποσό, το οποίο να σημειώσω, δίδεται κάθε Νοέμβριο στα 300 ίσως και τα 350 ευρώ. Θα υπάρξει και διεύρυνση δικαιούχων και άρα ίσως να υπάρξει κλίμακα.

Επέκταση θα γίνει και στο ένα επιπλέον ενοίκιο που επιστρέφεται για την στέγαση, με επίσης διεύρυνση των κριτηρίων για τους δικαιούχους και βέβαια θα μείνουν τα έκτακτα μέτρα για τα καύσιμα για έναν ίσως και δύο μήνες ακόμα. Πρόκειται δηλαδή για μόνιμου χαρακτήρα μέτρα και όπως μου έλεγε κυβερνητικό στέλεχος « θέλουμε να πιάσουμε και τους μικρομεσαίους τώρα που η κρίση αγγίζει περισσότερες οικογένειες».

Εγώ προσθέτω ότι έβαλαν το χεράκι τους και οι εξελίξεις με την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δημοσκοπήσεις που έρχονται.

***

Το τεστ κοπώσεως της ΚΟ της ΝΔ

Η σημερινή ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των 11+2 «γαλάζιων» βουλευτών που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποτελεί ένα ιδιότυπο… «τεστ κοπώσεως» της ΚΟ της ΝΔ, η οποία βιώνει τα δικά της υπαρξιακά αδιέξοδα και τις απογοητεύσεις της για πρόσωπα και πράγματα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η (ραδιοφωνική) αντίδραση του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, με αφορμή την ανάρτηση του στενού πρωθυπουργικού συνεργάτη και υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, για την παθογένεια και την κακοδαιμονία των πελατειακών σχέσεων που έχει διαμορφώσει μια «κοινωνία των πελατών», απηχεί το κλίμα που επικρατεί στην ΚΟ, με φόντο και τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το «τσουβάλιασμα» που θεωρούν ότι επιφυλάχθηκε στους βουλευτές.

«Αισθάνομαι ότι αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με τη ζώσα και δρώσα πραγματικότητα», σχολίασε (στα «Παραπολιτικά 90,1») ο κ. Οικονόμου.

Ελπίδες για λίγες διαρροές



Επιτελείς της ΚΟ ελπίζουν οι σημερινές διαρροές «να κινηθούν σε μονοψήφιο αριθμό» αν και είναι αρκετοί οι βουλευτές που δεν κρύβουν την οργή τους για το γεγονός ότι «συνάδελφοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς επαρκή νομική τεκμηρίωση.

Ερώτημα παραμένει και τι θα πράξουν οι 13 αναφερόμενοι οι οποίοι μπορεί να μην ψηφίζουν για τον εαυτό τους, όμως ψηφίζουν για τους άλλους, αν και η λογική λέει ότι θα πρέπει να συνταχθούν με το «ναι» στην άρση της ασυλίας κάτι, άλλωστε, που όλοι τους έχουν ζητήσει.

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να πάρουν τον λόγο και οι 13. Πάντως επικρατεί αναστάτωση, εξ ου και τα τηλεφωνήματα από τον γραμματέα της Κ.Ο. Μάξιμο Χαρακόπουλο σε πολλούς συναδέλφους του αν και βρισκόταν στην μακρινή Γεωργία ως επικεφαλής της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.

***

Άγνωστο ακόμη το πρόγραμμα του Μακρόν

Φθάνει την Παρασκευή στην Αθήνα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για μια πολύ σημαντική επίσκεψη, αλλά, κατά ένα διπλωματικό παράδοξο, το αναλυτικό πρόγραμμα των επαφών του δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη.

Η διήμερη παρουσία του Γάλλου ηγέτη στην Ελλάδα και οι επανειλημμένες επαφές που θα έχει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θεωρείται ότι θα επισφραγίσει το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και την κοινή στρατηγική αντίληψη των δύο χωρών στις προκλήσεις της Ανατολικής Μεσογείου.

Κατά τις υπάρχουσες πληροφορίες το ταξίδι Μακρόν αναμένεται να επικεντρωθεί στην επικαιροποίηση και επέκταση του πλαισίου συνεργασίας που καθορίστηκε από την ιστορική Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να συμμετάσχει σε κοινές εκδηλώσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά καις στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος και να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες στο Μέγαρο Μαξίμου θα συνοδευτούν από διευρυμένες συσκέψεις αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί το Σάββατο, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν μια κοινή διακήρυξη που θα θέτει τις βάσεις για την επόμενη δεκαετία της «Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης».

***

Οι εκπλήξεις Ανδρουλάκη στη Λέσβο

Η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγούς της Λέσβου που πλήττονται από τον αφθώδη πυρετό έκρυβε και… εκπλήξεις. «Σε περιμένουμε και πρωθυπουργό» του ευχήθηκε κτηνοτρόφος και ο πρώην περιφερειάρχης Νάσος Γιακαλής που ήταν δίπλα του χαμογέλασε, καθώς αυτός γνωρίζει πως ο συγκεκριμένος παραγωγός δεν ήταν ψηφοφόρος του ΠαΣοΚ, αλλά η κατάσταση που αντιμετωπίζει τον ανάγκασε, από ότι φαίνεται, να αλλάξει γνώμη.

Όπως έμαθα από φίλο μου που γνωρίζει το νησί αρκετά καλά, ανάμεσα στους παρόντες ήταν ο Παναγιώτης Δουδωνής, αλλά και οι δύο δήμαρχοι του νησιού Παναγιώτης Χριστόφας και Ταξιάρχης Βέρρος.

Στη σύσκεψη βρέθηκε όμως και ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης που είναι πρώην βουλευτής του ΠαΣοΚ και πλέον ανεξάρτητος μετά την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. «Ούτε οι τοίχοι δεν του μίλησαν» μου είπε χαρακτηριστικά «πράσινο» στέλεχος, θέλοντας να μου περιγράψει την μοναξιά που γνώρισε ο διαγραμμένος βουλευτής.

Η «καλή χημεία» και το… μπρίκι!

Τώρα και μόνο το γεγονός πως ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να κάνει περίπου μία ώρα διαδρομή με το αυτοκίνητο και να μεταβεί, από το αεροδρόμιο του νησιού στην περιοχή της Καλλονής, σχολιάστηκε θετικά στο νησί.

Αφενός διότι εκεί είναι το 80% των κτηνοτρόφων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, όπως δηλώνουν οι ίδιοι. Αφετέρου γιατί ούτε οι ίδιοι δεν θυμούνται πότε τους επισκέφτηκε τελευταία φορά κάποιος πολιτικός αρχηγός.

Στα παραλειπόμενα, έμαθα επίσης πως ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ απόλαυσε και το καφεδάκι του σε παραδοσιακό καφενείο της περιοχής, ξέρετε από αυτά με τις χαρακτηριστικές ξύλινες καρέκλες που φτιάχνουν τον ελληνικό στο μπρίκι και όχι στη μηχανή, με τους κατοίκους να «ζυμώνονται» μαζί του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην ακριτική περιοχή.

***

Με το βλέμμα στα Δυτικά Βαλκάνια

Μπορεί το ραντάρ της ελληνικής διπλωματίας, όπως και όλου του κόσμου, να είναι στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όμως ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επέλεξε να συμμετέχει σε ένα κεντρικό πάνελ του Φόρουμ των Δελφών με θέμα τα Δυτικά Βαλκάνια.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η Αθήνα δεν ξεχνά τη γειτονιά της, παρότι προφανώς σε αυτή τη συγκυρία η ευρωπαϊκή προοπτική των γειτόνων δεν μπορεί να είναι πρώτη προτεραιότητα.

Παρόλα αυτά ο Γεραπετρίτης αναμένεται ν’ αναφερθεί στην πρωτοβουλία που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την προώθηση της ευρωπαϊκής διεύρυνσης, η οποία θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της παρουσίας της χώρας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως μαθαίνω το σκεπτικό της Αθήνας εδράζεται στην εξής σκέψη: να προλάβουν την εντεινόμενη συζήτηση που θα προκύψει μετά τη λήξη του ρωσο-ουκρανικού πολέμου για την ευρωπαϊκή προοπτική του Κιέβου.

Η ελληνική διπλωματία επιθυμεί να «τακτοποιηθεί» πρώτα η ευρύτερη γειτονιά (έστω αυτοί που μπορούν και θέλουν να προχωρήσουν, όπως πχ η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία) και μετά να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει με την Ουκρανία, η οποία και χαώδης ως έκταση είναι και επιπλέον τεράστιους οικονομικούς πόρους θα χρειαστεί. Πόρους, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε από κάπου πρέπει να κοπούν.

Ο Γεραπετρίτης, πάντως, θα συζητήσει σήμερα με ομολόγους του των Βαλκανίων, θυμίζοντας μεν ότι η Ελλάδα είναι ήδη από το 2003 επισπεύδουσα χώρα για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ένωση, δεν πρόκειται όμως να κάνει εκπτώσεις στα προαπαιτούμενα. Με κορυφαία εξ αυτών το κράτος δικαίου στην Αλβανία και η τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βόρεια Μακεδονία.

***

Αδιαφορία στη Χαριλάου Τρικούπη

Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν ασχολούνται καθόλου με την αποχώρηση της Άννας Παπαδοπούλου από το ΠαΣοΚ. Άλλωστε, όπως μου μεταφέρουν το κλίμα για την αναπληρώτρια τομεάρχη δικαιοσύνης, δεν ήταν και το καλύτερο το τελευταίο διάστημα, ειδικά από το συνέδριο και μετά.

Βλέπετε η Παπαδόπουλου εξέφρασε τη φιλοδοξία να είναι στην Κεντρική Επιτροπή, για αυτό και έβαλε υποψηφιότητα και συγκέντρωσε 284 σταυρούς. Δεν βγήκε όμως και έμεινε απ’ έξω από αυτό το κορυφαίο όργανο του κόμματος.

Στη Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν πως αυτή είναι η αιτία που έφυγε από το ΠαΣοΚ. Όσο για τον Χάρη Δούκα, τον οποίο η κυρία Παπαδόπουλου στήριξε το προηγούμενο διάστημα, το περιβάλλον του τονίζει πως «κακώς έφυγε» και πως ο δήμαρχος Αθηναίων δεν ήξερε τίποτα και ούτε τον είχε ενημερώσει η ίδια για τις προθέσεις αυτές, ενώ ακούω πως καλοβλέπει να μετακινηθεί στο υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

***

Οι ομοιότητες με την Εσθονία

Ένα απολύτως ισορροπημένο, σχεδόν διπλωματικό γεύμα που συνδύαζε στεριά και θάλασσα είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον πρόεδρο της Εσθονίας. Το μενού περιλαμβάνε από βελουτέ λαχανικών μέχρι το μπαρμπούνι με κρόκο Κοζάνης και τον κόκορα με προσούτο Καρπενησίου.

Η συζήτηση, που συνοδεύτηκε από διαφορετικά κρασιά ξινόμαυρο ροζέ, λευκά από τη Δράμα, γλυκό από τη Λήμνο, περιλάμβανε και τα γεωπολιτικά. Ο Εσθονός Πρόεδρος Αλάρ Κάρις έβαλε Ελλάδα και Εσθονία στο ίδιο κάδρο: «Έχουμε κι οι δύο έναν μεγάλο γείτονα που συχνά μας δημιουργεί προβλήματα». Εννοούσε τη Ρωσία από τη μία, Τουρκία από την άλλη.

Από ελληνικής πλευράς, ο Κωνσταντίνος Τασούλας φρόντισε να «δέσει» το μήνυμα, αντιπαραβάλλοντας εμμέσως πλην σαφώς την Ουκρανία με την Κύπρο, δύο χώρες που δέχτηκαν εισβολή. Ένα μήνυμα με αποδέκτες εντός και εκτός αίθουσας.