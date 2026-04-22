Για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπήρχε ένα παράδοξο στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Όσο περισσότερα στοιχεία έρχονταν στο φως, τόσο λιγότερο μιλούσαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο επίκεντρό του. Η υπόθεση προχωρούσε, τα ονόματα επανέρχονταν και οι πολιτικές αντιδράσεις κλιμακώνονταν, όμως οι βασικοί πρωταγωνιστές παρέμεναν στο περιθώριο, σαν να εξελισσόταν η ιστορία χωρίς τους ίδιους. Σε τέτοιες υποθέσεις, η σιωπή δεν διαρκεί επ’ αόριστον.

Κάποια στιγμή παύει να λειτουργεί ως άμυνα και αρχίζει να κοστίζει. Ο Ταλ Ντίλιαν φαίνεται να έχει φτάσει ακριβώς σε αυτό το σημείο και, αν επιβεβαιωθούν οι τελευταίες πληροφορίες για τη στάση του, όσα επιλέξει να πει από εδώ και στο εξής δεν θα περιορίζονται μονάχα στον ίδιο.

Ο ανασχηματισμός του Ταλ Ντίλιαν και η δίκη του Δεκεμβρίου

Ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός, με περισσότερα από 20 χρόνια στις μυστικές υπηρεσίες του IDF, ιδρυτής της Intellexa και ο άνθρωπος που συνδέεται με το λογισμικό παρακολούθησης Predator, έχει ήδη προχωρήσει σε ανασχηματισμό της νομικής του ομάδας ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, αλλά και της νέας προανακριτικής διαδικασίας για κατασκοπεία που αναμένεται να ξεκινήσει εντός εβδομάδων.

Η δευτεροβάθμια δίκη του στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έχει οριστεί για τις 11 Δεκεμβρίου 2026. Ο ίδιος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 126 χρόνια φυλάκισης και ήδη, μετά την καταδίκη, η στάση του φαίνεται να μετατοπίζεται. «Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης», δήλωσε πριν από λίγο καιρό στην εκπομπή Mega Stories και στο ανεξάρτητο ερευνητικό μέσο Inside Story, «αλλά δεν θα γίνω εξιλαστήριο θύμα». Από εκείνο το σημείο και μετά, το ερώτημα δεν ήταν αν θα μιλήσει, αλλά πότε και για ποιους.

«Δεν ήμουν μόνος»

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Β», η νέα του γραμμή στο Τριμελές δεν θα έχει καμία σχέση με αυτή που διατηρούσε μέχρι πρότινος. Δεν πρόκειται να αρνηθεί την εμπλοκή του, τουναντίον, φέρεται να προσανατολίζεται στο να υποστηρίξει ότι οι δραστηριότητές του εντάσσονταν σε ένα πλαίσιο παροχής υπηρεσιών προς τις ελληνικές αρχές, επικαλούμενος επαφές με κυβερνητικά στελέχη της περιόδου. «Δεν ήμουν μόνος», μια φράση που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποτυπώνει τη θέση που φέρεται να προετοιμάζει, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους της συζήτησης προς τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

Το τρίγωνο ΕΥΠ, Intellexa και Μαξίμου

Μέσα σε αυτό το κλίμα, πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες προαναγγέλλουν νέες αποκαλύψεις που, εφόσον επιβεβαιωθούν, δεν θα αγγίξουν μόνο τις τεχνικές πτυχές της υπόθεσης, αλλά τον πυρήνα της. Τη διασύνδεση, δηλαδή, ΕΥΠ, Intellexa και κυβερνητικού κέντρου, ενισχύοντας τα σενάρια για ένα ευρύτερο πλέγμα σχέσεων και συνεργειών που θα μπορούσε να αναδιατάξει τόσο τις δικαστικές διαδικασίες όσο και τις πολιτικές ισορροπίες. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου και εκεί, σχεδόν αναπόφευκτα, η προσοχή θα στραφεί στον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και επικεφαλής του πρωθυπουργικού γραφείου, σε ρόλο που συμπεριλάμβανε την εποπτεία της ΕΥΠ, υπηρεσίας που, εκ του νόμου, υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Απομακρύνθηκε από τη θέση του το 2022, μετά τις αποκαλύψεις για την παρακολούθηση του τότε ευρωβουλευτή και νυν αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη. Έκτοτε, έχει επιλέξει να απαντά δικαστικά σε δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν, καταθέτοντας αγωγές SLAPP κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης.

Αναπάντητα ερωτήματα και αγωγές SLAPP

Η επιλογή της δικαστικής απάντησης αντί δημόσιας διευκρίνισης σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά θα ήταν κατανοητή αν συνοδευόταν έστω από μια δημόσια απάντηση στα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Δεν συνοδεύεται. Τέσσερα χρόνια μετά, δεν έχει δοθεί εξήγηση για το πώς και αν γνώριζε ότι αριθμός τηλεφώνου που του ανήκε χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τη δικογραφία, μέσω της τεχνικής spoofing (δηλαδή παραποίησης αναγνώρισης αποστολέα), για την αποστολή μηνυμάτων-παγίδων με το Predator σε στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και εισαγγελικούς λειτουργούς. Το ζήτημα αυτό έχει αναδείξει επανειλημμένα ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, εκπρόσωπος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων.

Αλλά το πιο αξιοπρόσεκτο δεν είναι αυτό που ο κ. Δημητριάδης έχει πει. Είναι αυτό που δεν έχει κάνει. Γιατί ενώ καταθέτει αγωγές SLAPP εναντίον δημοσιογράφων που έγραψαν για την υπόθεση, δεν έχει κινηθεί νομικά εναντίον του ανθρώπου που, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, εμφανίζεται να έχει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση των παρακολουθήσεων και με τον οποίο υπάρχει προσωπικός δεσμός.

Ο ρόλος του Γιάννη Λαβράνου

Ο Γιάννης Λαβράνος, κουμπάρος του κ. Δημητριάδη, έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 126 χρόνια φυλάκισης, ίδια ποινή με τον Ταλ Ντίλιαν. Ιδρυτής της εταιρείας Krikel και, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνδετικός κρίκος μεταξύ Intellexa και ελληνικού κράτους, φέρεται να είχε πρόσβαση σε κρίσιμες κρατικές υποδομές, γεγονός που εγείρει ερωτήματα ως προς το θεσμικό πλαίσιο αυτής της πρόσβασης. Μιας πρόσβασης που δεν είναι αφηρημένη, αλλά αποτυπώνεται στα στοιχεία της δικογραφίας. Συγκεκριμένα, οχήματα της εταιρείας του εντοπίστηκαν εντός των εγκαταστάσεων της ΕΥΠ και του ΚΕΤΥΑΚ, κάτι που, σύμφωνα με υπηρεσιακές πρακτικές, δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς κάποιας μορφής σχετική άδεια. Μαρτυρίες που κατατέθηκαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών τον εμφανίζουν να συντονίζει τη διαδικασία εξαγωγής του Predator σε τρίτες χώρες με εμπλοκή του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις, φέρεται να πραγματοποιούσε ταξίδια στο εξωτερικό με στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου C-130, χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας, σε γνώση κρατικών αξιωματούχων.

Η ευρωπαϊκή διάσταση

Παράλληλα, σύμφωνα με καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φέρεται να επιδείκνυε σε δημοσιογράφους δεδομένα αποσπασμένα από κινητά τηλέφωνα πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και του τότε υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη. Αν επιβεβαιωθούν, οι καταγγελίες αυτές περιγράφουν κάτι βαθύτερα ανησυχητικό, ένα εργαλείο παρακολούθησης που θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως μέσο πίεσης.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση φαίνεται να έχει και ευρωπαϊκή διάσταση, ίσως η λιγότερο ορατή πτυχή της ως τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν προσπάθειες αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω κρατικών φορέων, μεταξύ των οποίων αναφέρεται το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, με εμπλοκή της Intellexa και φερόμενη διαμεσολάβηση του κ. Λαβράνου. Αν επιβεβαιωθούν, οι αναφορές αυτές προσδίδουν στην υπόθεση μια διάσταση που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και αφορά πια και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η εικόνα συμπληρώνεται από στοιχεία της δικογραφίας που περιγράφουν στοχεύσεις με το Predator σε κυβερνητικά στελέχη, ανώτατους στρατιωτικούς, δημοσιογράφους και εισαγγελείς, την ίδια περίοδο που πολλοί από αυτούς βρίσκονταν ήδη υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ με νόμιμη επισύνδεση. Δύο συστήματα, δηλαδή, κρατικό και ιδιωτικό, συνέκλιναν στα ίδια πρόσωπα. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι του Γιώργου Μυλωνάκη, Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ σήμερα και στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αυτή την περίοδο δίνει μια σκληρή μάχη, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού έπειτα από ανεύρυσμα εγκεφάλου. Ο ίδιος φέρεται να βρισκόταν ταυτόχρονα στο στόχαστρο Predator και ΕΥΠ και μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί μια επαρκής εξήγηση για αυτή τη «σύμπτωση».

Η «απομόνωση» Δημητριάδη

Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η σύγκλιση των υπερασπιστικών γραμμών όλων των καταδικασθέντων δεν είναι τυχαία και αποδίδεται στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενιαίου αφηγήματος ενόψει των κρίσιμων δικαστικών εξελίξεων που έρχονται. Ήδη ο ένας από τους εμπλεκόμενους φαίνεται να επανεξετάζει τη στάση σιωπής που τηρούσε μέχρι σήμερα. Και όταν αρχίσει να μιλά ο Ταλ Ντίλιαν, αν αναφέρει ονόματα και αν επικαλεστεί συνεργασία με κυβερνητικά στελέχη, οι υπόλοιποι δεν θα έχουν πολύ χρόνο για να σκεφτούν τι θα κάνουν. Η υπόθεση θα μπει σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο.

Σε πολιτικό επίπεδο, οι τριγμοί είναι ήδη ορατοί. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκφράζουν ανοιχτά ανησυχία για το ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων σε ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, ενόψει του κομματικού συνεδρίου τον Μάιο. Οι εισηγήσεις που διακινούνται εσωτερικά είναι σαφείς. Ο κ. Δημητριάδης πρέπει να κρατήσει «χαμηλό προφίλ» και να μην συμμετάσχει στις εσωκομματικές διαδικασίες. Από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, η θέση είναι κατηγορηματική. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιστροφής του, παρά τα κατά καιρούς δημοσιεύματα από συγκεκριμένα μέσα που πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο άλλοτε ισχυρός ανιψιός θεωρείται πλέον, στη γλώσσα του Μαξίμου, «καμένο» χαρτί.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνεται ότι φορτώθηκε ολόκληρη η ευθύνη στις δικές του πλάτες και ότι το Μαξίμου τον άδειασε ολοκληρωτικά. Το τι θα πράξει τελικά, πώς και αν θα αντιδράσει σε όλα αυτά, παραμένει η άγνωστη μεταβλητή της υπόθεσης. Ένας άνθρωπος που ξέρει πολλά, που αισθάνεται ότι εγκαταλείφθηκε και που, προς το παρόν, δεν έχει μιλήσει.

Κι αυτή η σιωπή, σε συνδυασμό με την μεταβολή της στάσης του Ντίλιαν, είναι ίσως η πιο εκρηκτική συνθήκη που έχει διαμορφωθεί από την αρχή του σκανδάλου. Τον Δεκέμβριο, οι δικαστικές εξελίξεις θα διασταυρωθούν με τις πολιτικές ισορροπίες εκείνης της περιόδου. Και σε αυτές τις συγκρούσεις, η ιστορία έχει δείξει ότι ο πιο απρόβλεπτος παράγοντας δεν είναι αυτός που μιλά, αλλά αυτός που δεν έχει μιλήσει ακόμα.