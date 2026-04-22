Ένα ελικόπτερο βαρέων μεταφορών Boeing CH-47F Chinook, που ανήκει στη Διοίκηση Αεροπορίας του Στρατού της Τουρκίας, συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Τεμελλί της Άγκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κανείς από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό αναφέρει το Turkiye today, ενώ για πέντε τραυματίες μεταδίδει το CNN Turk

Το υπουργείο επιβεβαίωσε τη συντριβή σε σύντομη δήλωση, αναφέροντας ότι το αεροσκάφος συνετρίβη «για λόγους που δεν είναι ακόμη γνωστοί» και ότι η αιτία θα προσδιοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα. Όλο το πλήρωμα και το προσωπικό που βρισκόταν επί του σκάφους αναφέρθηκε ότι είναι ασφαλές.

Η Τουρκία παρήγγειλε 11 Chinook σε δύο ξεχωριστούς γύρους προμηθειών

Ο στόλος ελικοπτέρων CH-47F Chinook που χρησιμοποιούν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις προμηθεύτηκε μέσω της Προεδρίας Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB) με δύο ξεχωριστές παραγγελίες, που υποβλήθηκαν το 2011 και το 2015, για συνολικά 11 αεροσκάφη. Οι παραδόσεις ξεκίνησαν το 2016 και ολοκληρώθηκαν το 2019. Τα ελικόπτερα εξυπηρετούν τόσο τη Διοίκηση των Τουρκικών Χερσαίων Δυνάμεων όσο και το Ειδικό Σύνταγμα Αεροπορίας του Γενικού Επιτελείου.

Το CH-47F είναι η πιο πρόσφατη παραλλαγή παραγωγής της πλατφόρμας Chinook με δύο ρότορες, η οποία βρίσκεται σε συνεχή υπηρεσία σε στρατούς σε όλο τον κόσμο από τη δεκαετία του 1960. Με δύο κινητήρες Honeywell T55-GA-714A που αποδίδουν 4.733 ίππους ο καθένας, το ελικόπτερο μπορεί να ανυψώσει ωφέλιμο φορτίο έως 24.000 λίβρες (περίπου 10.886 κιλά) και να φτάσει σε μέγιστη ταχύτητα 170 κόμβων (315 χλμ/ώρα). Το ανώτατο όριο πτήσης του είναι 20.000 πόδια, με εμβέλεια 200 ναυτικών μιλίων.

Ένα αεροσκάφος-«αλογάκι» με ευρύ φάσμα επιχειρησιακών ρόλων

Στην τουρκική υπηρεσία, το Chinook αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αποστολών, όπως πολεμικές επιχειρήσεις, μεταφορά στρατευμάτων, καθώς και μετακίνηση βαρέων όπλων, πυρομαχικών, καυσίμων, εξοπλισμού και νερού. Το αεροσκάφος χρησιμοποιείται επίσης σε πολιτικές και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις παροχής βοήθειας, γεγονός που αντανακλά την ευελιξία του ως μέσου μεταφοράς βαρέων φορτίων.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της συντριβής. Στην αρχική δήλωση δεν αποκαλύφθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή, όπως ο αριθμός των μελών του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος ή η συγκεκριμένη φάση της πτήσης κατά την οποία συνέβη το ατύχημα.