Στις 12 το μεσημέρι η Ολομέλεια της Βουλής θα συνεδριάσει για να αποφασίσει την άρση ή μη της ασυλίας των 13 βουλευτών που ελέγχονται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις θέσεις τους για επτά λεπτά. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο, αναμένεται να ζητήσουν από τους συναδέλφους τους να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας τους, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την αθωότητα τους.

Το «γαλάζιο» αντάρτικο

Υπό άλλες συνθήκες, θα ήταν τυπική ολιγόλεπτη διαδικασία. Όμως, στη σημερινή περίπτωση τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η υπόθεση αυτή ήρθε να πιέσει ακόμη περισσότερο την κυβέρνηση σε μια περίοδο ήδη δύσκολη σε πολλαπλά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, δεν είναι λίγοι οι βουλευτές που «απειλούν» με «αντάρτικο», βάλλοντας κατά της ευρωπαίας εισαγγελίας και λέγοντας ότι είναι ανεπαρκή τα στοιχεία εις βάρος των βουλευτών. Παρότι και οι ίδιοι οι βουλευτές ζήτησαν την άρση ασυλίας τους, συνάδελφοί τους φαίνεται πως δεν είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν την επιθυμία των βουλευτών. Ακόμη, το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν επέβαλε κομματική πειθαρχία επιτρέπει στους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Έτσι, ξεκινά μια συζήτηση για το πόσοι θα προσέλθουν να ψηφίσουν ή αν θα υπάρξουν και βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης που ενδεχομένως ακόμη και να καταψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας. Κάποιοι, δε, έχουν ήδη δηλώσει ότι θα απέχουν από την ψηφοφορία.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Στέλιου Πέτσα ο οποίος σε δημόσιες τοποθετήσεις του υπογράμμισε ότι «η αποστολή ενός μηνύματος που να ρωτά αν κάτι γίνεται – όπως έχει κάνει ο κ. Βαρτζόπουλος – ή αποστολή e-mail – όπως έχει κάνει ο κ. Μηταράκης – εμπίπτουν καθαρά στην πολιτική τους δραστηριότητα».Παράλληλα, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι η αξιολόγηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν αποστείλει τη δικογραφία στη Βουλή, ήταν «ανεπαρκής» και «πρόχειρη». «Δεν θα απαγορεύσουμε να παίρνει κάποιος ένα τηλέφωνο ή να στέλνει ένα μήνυμα», συμπλήρωσε. Δεν αποκλείεται, πάντως, αυτή τη στάση να ακολουθήσουν κι άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Το δίλημμα των 13 ελεγχόμενων

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως ο Μάκης Βορίδης, έχει εκφράσει τον προβληματισμό του δημόσια. Ωστόσο, σε συνομιλητές του μέχρι και αργά το βράδυ δεν επιβεβαίωνε τις κινήσεις του. Αν, δηλαδή, θα απέχει όπως είχε να εννοηθεί αν θα καταψηφίσει ή αν τελικά θα δεχτεί το αίτημα των συναδέλφων του υπερψηφίζοντας τις άρσεις ασυλίας τους. Προέτρεπε όσους τον ρωτούσαν να κάνουν υπομονή μέχρι τη σημερινή μέρα, χωρίς να θέλει να προϊδεάζει για τις κινήσεις τους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον το τι θα πράξουν οι ίδιοι οι 13 βουλευτές. Πρέπει να τονιστεί ότι οι ίδιοι οι βουλευτές δεν μπορούν να ψηφίσουν για τη δική τους άρση ασυλία, μπορούν όμως να αποφασίσουν για τους υπόλοιπους.

Ο Νότης Μηταράκης, δεν θα συμμετάσχει στη ψηφοφορία και αναμένεται να αποχωρήσει νωρίτερα, μετά την δική του ομιλία. Όπως εξηγεί στο Βήμα, «δεν είναι κομψό να ψηφίσω επί της ίδιας δικογραφίας». Τον ίδιο δρόμο δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν κι άλλοι βουλευτές όπως ο κ. Σενετάκης. Από την άλλη, σκέψεις είχε και ο Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος σε συνομιλητές του μέχρι και χθες το βράδυ εμφανιζόταν να μην έχει καταλήξει στο τι θα κάνει για τους υπόλοιπους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Οι 13 βουλευτές, πάντως, άκουσαν, όπως λένε, με προσοχή τα όσα έλεγαν οι βουλευτές που διαφωνούν με την άρση ασυλίας τους. «Ακούω τους προβληματισμούς τους», έλεγε ένας από τους 13 βουλευτές στο Βήμα. Όμως, όπως εξηγεί άλλος, «εμείς οι ίδιοι ζητήσαμε την άρση ασυλίας μας, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά για το όνομα μας».

Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα διαρκέσει περισσότερη ώρα από ότι συνήθως. Η ψηφοφορία θα είναι ονομαστική και η βουλευτική ασυλία αίρεται με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων βουλευτών. Επομένως, θεωρείται βέβαιο πως η Ολομέλεια θα εγκρίνει το αίτημα για άρση ασυλίας και παραπομπή των υποθέσεων στη Δικαιοσύνη.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι βουλευτές είναι οι είναι οι Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Καραμανλής, Κώστας Σκρέκας, Κώστας Τσιάρας, Μάξιμος Σενετάκης, Χρήστος Μπουκώρος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Νότης Μηταράκης, Λάκης Βασιλειάδης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Γιάννης Κεφαλογιάννης. Σε ξεχωριστή δικογραφία βρίσκονται και τα ονόματα των Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου.