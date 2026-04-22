Με τις δύο όψεις του νομίσματος μοιάζει η σημερινή ημέρα στο πολιτικό σκηνικό. Κι αυτό γιατί την ώρα που στη Βουλή θα ξεκινά η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει με τηλεοπτικό του μήνυμα νέα μέτρα στήριξης.

Η γκρίνα στη Βουλή

Στη Βουλή αναμένεται εκτός από μία έντονη συζήτηση και η στάση που θα κρατήσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των συναδέλφων τους με μία γενικευμένη και συσσωρευμένη γκρίνια που υπάρχει.

Η εικόνα που θα εμφανίσει η ΝΔ μέσα στη Βουλή θα σημαίνει πολλά για τη συνοχή των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος με την κατάσταση να «μαζεύεται» κάπως τα τελευταία 24ωρα. Οι βουλευτές που έχουν ενημερωθεί επισήμως ότι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν θέμα κομματικής πειθαρχίας είχαν αποφασίσει σε ένα μεγάλο ποσοστό είτε να καταψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας είτε να απέχουν από τη διαδικασία.

Πίσω από τη στάση αυτή κρύβεται μία αρνητική εικόνα των βουλευτών για τους χειρισμούς που έγιναν από το κυβερνητικό επιτελείο για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τη στρατηγική που ακολουθήθηκε για να φτάσει στην ανακοίνωση έναρξης συζήτησης για το ασυμβίβαστο της ιδιότητας βουλευτή και υπουργού και τη μείωση των εδρών στη Βουλή.

Η απόφαση Μητσοτάκη για νέα μέτρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέποντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κλίμα στην κοινοβουλευτική του ομάδα αποφάσισε, λόγω και της ευνοϊκής χρονικής συγκυρίας να ανακοινώσει σήμερα ένα νέο μεγάλο πακέτο στήριξης ευελπιστώντας ότι αφενός θα αλλάξει η ατζέντα και αφετέρου ότι θα υπερκαλυφθεί η όποια κακή εικόνα παρουσιάσει το κοινοβούλιο.

Ως προς τη συγκυρία, ο πρωθυπουργός έχει το – ισχυρό πράγματι – επιχείρημα ότι οι ανακοινώσεις γίνονται ακριβώς την ημέρα που η Eurostat ανακοινώνει το πλεόνασμα στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Πέρυσι, ακριβώς την ίδια μέρα, 22 Απριλίου είχε ανακοινώσει με τηλεοπτικό του μήνυμα τη μόνιμη ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων με 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο και την επιδότηση ίση με ένα ενοίκιο για χαμηλόμισθους. Αρα, θα υπάρχει απάντηση στο πιθανό επιχείρημα ότι δίνει χρήματα για να μετριάσει το πολιτικό κόστος από τη σκανδαλολογία.

Κάλπες το φθινόπωρο;

Οι βουλευτές της ΝΔ πάντως σε μία πρώτη χθεσινή αντίδραση με το άκουσμα της είδησης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει παροχές βλέπουν και την έναρξη του προεκλογικού μονοπατιού που εκτιμούν ότι θα ολοκληρωθεί με κάλπες το φθινόπωρο. Αυτό γιατί πιστεύουν ότι με άρμα την οικονομική πολιτική και τη σταθερότητα, τα επόμενα μέτρα που έχουν προαναγγελθεί για τη Διεθνή ‘Εκθεση Θεσσαλονίκης συνθέτουν ένα ιδανικό περιβάλλον για τη λαϊκή εντολή.

Τα νέα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει το ΒΗΜΑ, έχουν κυρίως μόνιμο χαρακτήρα και κάποια έκτακτο που σχετίζονται με την επιδότηση στα καύσιμα. Αυτά είναι:

Τα νέα μέτρα

– Ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων επιπλέον των 250 ευρώ, ενδεχομένως στα 300 ή τα 350 ευρώ

– Ενίσχυση στην επιδότηση ενοικίου και πρόσβαση στην κατοικία. Μπορεί να φτάσουν συνολικά έως και 2 ενοίκια τον χρόνο

– Διεύρυνση των κριτηρίων για όφελος των μικρομεσαίων. Σε αυτές τις κατηγορίες τα κριτήρια θα είναι διευρυμένα και ίσως με κάποιες κλίμακες ώστε να περιλαμβάνουν περισσότερους δικαιούχους λόγω της δοκιμασίας από την ακρίβεια του πολέμου.