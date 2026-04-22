Η σημερινή ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των 11+2 «γαλάζιων» βουλευτών που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποτελεί ένα ιδιότυπο… «τεστ κοπώσεως» της ΚΟ της ΝΔ, η οποία βιώνει τα δικά της υπαρξιακά αδιέξοδα και τις απογοητεύσεις της για πρόσωπα και πράγματα στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρει ο Βηματοδότης.

Η (ραδιοφωνική) αντίδραση του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, με αφορμή την ανάρτηση του στενού πρωθυπουργικού συνεργάτη και υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, για την παθογένεια και την κακοδαιμονία των πελατειακών σχέσεων που έχει διαμορφώσει μια «κοινωνία των πελατών», απηχεί το κλίμα που επικρατεί στην ΚΟ, με φόντο και τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το «τσουβάλιασμα» που θεωρούν ότι επιφυλάχθηκε στους βουλευτές.

«Αισθάνομαι ότι αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με τη ζώσα και δρώσα πραγματικότητα», σχολίασε (στα «Παραπολιτικά 90,1») ο κ. Οικονόμου.

Ελπίδες για λίγες διαρροές

Επιτελείς της ΚΟ ελπίζουν οι σημερινές διαρροές «να κινηθούν σε μονοψήφιο αριθμό», αν και είναι αρκετοί οι βουλευτές που δεν κρύβουν την οργή τους, για το γεγονός ότι «συνάδελφοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς επαρκή νομική τεκμηρίωση.

Ερώτημα παραμένει, και το τι θα πράξουν οι 13 αναφερόμενοι, οι οποίοι μπορεί να μην ψηφίζουν για τον εαυτό τους, όμως, ψηφίζουν για τους άλλους, αν και η λογική λέει ότι θα πρέπει να συνταχθούν με το «ναι» στην άρση της ασυλίας κάτι, άλλωστε, που όλοι τους έχουν ζητήσει, σημειώνει ο Βηματοδότης.

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να πάρουν τον λόγο και οι 13. Πάντως επικρατεί αναστάτωση, εξ ου και τα τηλεφωνήματα από τον γραμματέα της ΚΟ, Μάξιμο Χαρακόπουλο, σε πολλούς συναδέλφους του, αν και βρισκόταν στην μακρινή Γεωργία, ως επικεφαλής της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.