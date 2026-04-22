Άκαρπες είναι μέχρι αυτή τη στιγμή οι έρευνες με drones και πυροσβεστικές δυνάμεις για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, που εξαφανίστηκε την Κυριακή 19 Απριλίου από τις Δαφνές Ηρακλείου.

Όπως ανέφερε ο γιος της 43χρονης, η μητέρα του έφυγε από το σπίτι γύρω στις 11:00, αφήνοντας ένα σημείωμα που έλεγε ότι θα πήγαινε για μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα επέστρεφε σύντομα.

«Είδα ένα σημείωμα που είχε αφήσει η μητέρα μας πάνω στην κουζίνα και έγραφε ότι φεύγει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και ότι δε θα αργήσει. Όπως έχω γενικά ενημερώσει και τις Αρχές, αυτό το πράγμα το έχει ξανακάνει η μητέρα μου. Να αφήσει ένα σημείωμα το οποίο θα μας ενημερώνει ότι θα φύγει, ότι θα λείπει λίγη ώρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάντα είχαμε ενημέρωση στο τηλέφωνο. Τώρα και ως σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία» είπε ο γιος της στο MEGA.

«Όσα άτομα είχαν επαφή με τη μητέρα μου, όπως κι εμείς, ήταν πριν το βράδυ του Σαββάτου, γιατί το βράδυ Σαββάτου εμείς ήμασταν στο σπίτι όλοι μαζί εδώ. Αυτό είναι που μας έχει προβληματίσει, γιατί δεν υπήρξε κάποια παράξενη συμπεριφορά, ούτε να είναι αγχωμένη με κάτι ή να νιώθει άβολα» πρόσθεσε.

«Έχω αρχίσει τώρα να σκέφτομαι και λίγο αρνητικά»

Την ίδια στιγμή, ο πρώην σύντροφος της 43χρονης εντοπίστηκε νεκρός, από τραύμα με καραμπίνα, σε εκκλησία στον Προφήτη Ηλία, κοντά στην περιοχή όπου είχε εντοπιστεί το στίγμα του κινητού της Ελευθερίας. Ο άνδρας είχε δώσει κατάθεση στην Αστυνομία, όπου εμφανίστηκε με αμυχές και δήλωσε ότι είχε πέσει με τη μηχανή του.

«Είχαν χωρίσει πριν δύο με τρεις μήνες περίπου. Ο χωρισμός τώρα ήταν ένας φυσιολογικός χωρισμός, δεν χρειάστηκε να μπούμε στη μέση εμείς να υπήρξε κάποιος τσακωμός, κάποιος καυγάς έντονος. Στεναχωρημένοι δεν ήταν, γιατί ήταν ένας λογικός χωρισμός. Δηλαδή είχαν κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι απλά δεν ταιριάζουν και προχώρησαν τη ζωή τους δηλαδή. Και ο σύντροφός της μετά από λίγο διάστημα μάθαμε ότι είχε νέα σχέση» ανέφερε.

«Από τη στιγμή τώρα που έγινε και αυτό με την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της μητέρας μου, έχω αρχίσει τώρα να σκέφτομαι και λίγο αρνητικά. Εγώ το μόνο που θέλω να ξέρω είναι να δω από τη μητέρα μου ένα σημάδι ζωής» είπε.