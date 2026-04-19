Ενώ οι φήμες για παρασκηνιακές διαβουλεύσεις οργιάζουν, η ελπίδα για μια διπλωματική διέξοδο στη Μέση Ανατολή μοιάζει να βυθίζεται στα νερά του Περσικού Κόλπου.

Παρά τις προσπάθειες για προσέγγιση, ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν εγκλωβισμένοι σε έναν φαύλο κύκλο καχυποψίας, με την Τεχεράνη να υιοθετεί μια ιδιαίτερα σκληρή στάση, καθιστώντας σαφές ότι μια οριστική συμφωνία παραμένει, για την ώρα, ένας μακρινός στόχος.

«Ποιος είναι αυτός που θα μας στερήσει τα δικαιώματά μας;»

Στο επίκεντρο της νέας έντασης βρίσκονται οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος εξαπέλυσε δριμεία επίθεση προσωπικά στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πεζεσκιάν αμφισβήτησε ανοιχτά το δικαίωμα του Αμερικανού προέδρου να παρεμβαίνει στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του, διερωτώμενος με νόημα: «Ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από ένα έθνος τα δικαιώματά του;».

Ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι ο Τραμπ δεν έχει καμία νομική ή ηθική αιτιολόγηση να στερήσει από το Ιράν τα «πυρηνικά του δικαιώματα», ενώ υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη χωρίς να κατονομάζει ποιο ακριβώς είναι το «έγκλημα» που έχει διαπραχθεί. Η ρητορική αυτή δείχνει ότι, παρά την κινητικότητα, το χάσμα αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει αγεφύρωτο.

پزشکیان: ترامپ می‌گوید ایران نباید از حقوق هسته‌ای خود استفاده کند اما پاسخ نمی‌دهد به چه جرمی؟

او چه‌کاره دنیاست که ایران را از حقوق قانونی محروم کند؟

جو را طوری مدیریت کنیم که اینجور منعکس نشود که ما جنگ طلب هستیم، ما از خودمان دفاع می‌کنیم

τλαش می‌کنیم جنگ را با عزت تمام کنیم — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) April 19, 2026

Πακιστάν: «Πυρετός» στο Ισλαμαμπάντ για μυστικές διαπραγματεύσεις

Την ίδια στιγμή που οι δηλώσεις Πεζεσκιάν παίρνουν τη μορφή «πολεμικών πυρών», πληροφορίες από το Πακιστάν δείχνουν ότι η διπλωματία επιχειρεί να λειτουργήσει κάτω από το ραντάρ.

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που μίλησαν στο Al Jazeera, επίκειται νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, πιθανότατα πριν από την Παρασκευή.

Τα σημάδια της κινητοποίησης είναι ορατά:

Αεροπορικές κινήσεις: Δύο αμερικανικά αεροσκάφη βαρέως τύπου C-17 Globemasters προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Noor Khan.

Δρακόντεια μέτρα: Δρόμοι προς την «Κόκκινη Ζώνη» της πακιστανικής πρωτεύουσας έχουν κλείσει, ενώ τα κεντρικά ξενοδοχεία Serena και Marriott εκκενώνονται από επισκέπτες.

Παρά τις προετοιμασίες στο Ισλαμαμπάντ —όπου πραγματοποιήθηκε και ο πρώτος γύρος επαφών στις 11 Απριλίου— η δημόσια αντιπαράθεση των δύο ηγετών κρατά τον πλανήτη σε εγρήγορση, με το πεδίο των μαχών να παίρνει ξανά «φωτιά» και την καχυποψία να επισκιάζει κάθε τραπέζι διαλόγου.