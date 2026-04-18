Παρά τις πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις από το βήμα της Βουλής, στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου, ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, το υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται να προετοιμάζεται πυρετωδώς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τους συνειρμούς που αναπόφευκτα προκαλεί. Με μια εξαιρετικά πρόσφατη υπουργική απόφαση, που φέρει τον τίτλο «Καθορισμός της λειτουργίας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων κατά τις βουλευτικές εκλογές», η εκλογική διαδικασία θωρακίζεται περαιτέρω σε ψηφιακό επίπεδο, καθώς η Ηλεκτρονική Πύλη Δήλωσης Υποψηφιοτήτων του gov.gr ορίζεται πλέον ως το μοναδικό σημείο εισόδου. Κόμματα, συνασπισμοί και επίδοξοι εθνοπατέρες υποχρεούνται να υποβάλλουν τα διαπιστευτήριά τους αποκλειστικά μέσω αυτής της πύλης, η οποία αναλαμβάνει τον πλήρη και άμεσο έλεγχο της εγκυρότητάς τους.

Ο μηχανισμός είναι αυστηρός, καθώς διαθέτει έναν «ψηφιακό ελεγκτή» που σαρώνει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, εκτελώντας αυτόματες διασταυρώσεις για τυχόν παραλείψεις ή ανακρίβειες. Από την υποχρεωτική ποσόστωση των φύλων και τα όρια ηλικίας μέχρι την καταβολή των παραβόλων και τα κωλύματα εκλογιμότητας, τίποτε δεν ξεφεύγει από την ψηφιακή μέγγενη.

Η συμμετοχή, μάλιστα, «κλειδώνει» πλέον με προσωπική ευθύνη, καθώς κάθε υποψήφιος οφείλει να θέτει τη δική του ψηφιακή υπογραφή μέσω Taxisnet για την επικύρωση της αίτησής του, προκειμένου αυτή να θεωρηθεί έγκυρη. Μπορεί, λοιπόν, το επίσημο αφήγημα να επιμένει πως οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, όμως οι πρόδρομες εργασίες στο υπουργείο Εσωτερικών εξελίσσονται ήδη με ρυθμούς που υποδηλώνουν ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος δια παν ενδεχόμενον.

***

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η επιβεβαίωση του Βήματος

Όπως είχε αποκαλύψει το Βήμα της Κυριακής, η κυβέρνηση δια του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη προωθεί ρύθμιση, η μάλλον επαναφέρει νόμο που ίσχυε και καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, που προέβλεπε, ότι, όταν ποινικά εμπλέκεται ένας πολιτικός, η Δικαιοσύνη οφείλει μέσα σε δύο μήνες είτε να τον παραπέμψει είτε να αρχειοθετήσει το φάκελο.

Η επιβεβαίωση ήρθε δια στόματος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και, όπως πληροφορούμαι, η διάταξη θα κατατεθεί κατά απόλυτη προτεραιότητα με το πρώτο νομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση. Οπως γίνεται αντιληπτό, είναι οι 11 του ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιποί που καθιστούν την ψήφιση της εν λόγω διάταξης πολιτική προτεραιότητα…

***

Η ώρα της κρίσεως για την Πόπη Παπανδρέου

Και μιας ο λόγος για τις άρσεις ασυλίας βουλευτών και πρώην υπουργών της ΝΔ, να ξεκαθαρίσω τι ακριβώς συμβαίνει με την ανανέωση της θητείας της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου που υπηρετεί στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είναι εκείνη που υπογράφει τα περισσότερα αιτήματα για άρση ασυλιών των 11 της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω να ξεκαθαρίσω, διότι έχουν μπερδευτεί τα πράγματα, καθώς ο μεν Άδωνις Γεωργιάδης, που επιτέθηκε στην εισαγγελέα, ανέφερε ότι η ανανέωση της θητεία της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αποφασιστεί από τον Άρειο Πάγο, ενώ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ απάντησε ότι η θητεία Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί από τη Λάουρα Κοβέσι.

Όπως με πληροφόρησε εγκύρως συνεργάτης μου, οι πληροφορίες του οποίου δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, πράγματι η ανανέωση της θητείας της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου και άλλων δύο που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα αποφασιστεί από τον Άρειο Πάγο. Μάλιστα, μου ανέφερε ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου θα συνεδριάσει προς τούτο μέσα στο Μάϊο. Επίσης, με πληροφόρησε πως η ίδια η κυρία Παπανδρέου έχει ήδη υποβάλλει αίτηση για να κριθεί από τον Άρειο Πάγο καθώς επιθυμεί να συνεχίσει την παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

***

Γκιλφόιλ και απεσταλμένοι Τραμπ στους Δελφούς

Επανέρχομαι σήμερα για το ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (Delphi Economic Forum XI) που θα λάβει χώρα την ερχόμενη εβδομάδα με επιπλέον νέα. Την τελευταία στιγμή αναμένεται να επιβεβαιωθεί η παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Από το περιβάλλον του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί ο ειδικός απεσταλμένος για τα ενεργειακά Τζόσουα Βόλτζ και ο Μάθιου Μπόιλ του Breitbart News, από το οποίο έχουν περάσει για συνέντευξη και συζήτηση, ουκ ολίγοι υπουργοί αλλά και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον (λόγω της μακρόχρονης διαμάχης και τους πρόσφατου πολέμου ανάμεσα τους) θα έχει η ταυτόχρονη παρουσία ομιλητών από την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Οι δύο χώρες είναι ακόμα σε διαπραγματεύσεις. Το παρασκήνιο αναμένεται εξίσου πλούσιο αν όχι πλουσιότερο από τα δεκάδες πάνελ.

***

Αραβικό άρωμα στην ευρωπαϊκή Σύνοδο της Κύπρου

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αλλά και εντόνως συμβολική, θα είναι η άτυπη Σύνοδος Κορυφής που διοργανώνεται στις 23 και 24 Απριλίου στην Αγία Νάπα και τη Λευκωσία, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η προεδρεύουσα χώρα της Ε.Ε. αυτό το εξάμηνο. Θα διαβάσετε πολλά σχετικά αυτές τις μέρες στην έντυπη, αλλά και την ηλεκτρονική έκδοση του «Βήματος». Να σας αναφέρω ότι όσον αφορά τα διαδικαστικά το κυρίως μενού θα προσφερθεί στην παραλιακή Αγία Νάπα- τουριστικό θέρετρο του θερινούς μήνες, το οποίο όμως μαθαίνω έχει πληγεί για φέτος εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή- ενώ στη Λευκωσία αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα λεγόμενα sidelines, δηλαδή διμερείς επαφές, συναντήσεις κλπ. Όπως με ενημερώνει συνεργάτης μου από την κυπριακή πρωτεύουσα πρόσκληση για να συμμετέχουν στη Σύνοδο έχουν λάβει όλοι οι ηγέτες του αραβικού κόσμου, χωρίς να είναι ακόμα γνωστό ποιοι και σε τι επίπεδο θα εκπροσωπηθούν.

Να σας προϊδεάσω πάντως ότι οι Κύπριοι αναμένουν υψηλότατες αφίξεις, καθώς πολύ καιρό πριν αναλάβουν την προεδρία έχουν παίξει πολύ ψηλά ως προτεραιότητα της θητείας τους να λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αράβων. Ειδικά στη συγκεκριμένη συγκυρία, όπου τα κατά άλλα ισχυρότατα αραβικά κράτη έχουν κλονιστεί από τις πυραυλικές επιθέσεις που δέχονται από το Ιράν, όλοι αντιλαμβάνονται τη σημασία της παρουσίας ηγετικών προσωπικοτήτων στην Αγία Νάπα. Είναι μια win- win κατάσταση για όλους, με τους μεν Ευρωπαίους να ενδιαφέρονται ειδικά για επενδύσεις και ενέργεια, τους δε Άραβες να αναζητούν όσο περισσότερα διεθνή ερείσματα.

***

Η σχέση ελληνικού και αραβικού κόσμου

Ο αραβικός κόσμος είναι προνομιακό πεδίο τόσο για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και για τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο μεν έλληνας Πρωθυπουργός προωθεί ήδη από το 2019 ως στρατηγική επιλογή την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ η Αθήνα έχει πολύ ανεβασμένες μετοχές στην περιοχή ειδικά μετά την ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot προς κατάρριψη ιρανικών πυραύλων και drones που στόχευαν κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στα δυτικά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Μητσοτάκης βρίσκεται σχεδόν σε ανοικτή επικοινωνία με τους ηγέτες του Κόλπου, προσφάτως επισκέφθηκε την περιοχή ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ όπως μαθαίνω αντίστοιχη περιοδεία προετοιμάζει και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όταν φυσικά ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Όσο δε για τις σχέσεις της Κύπρου με τις Άραβες, να σας θυμίσω ότι ήταν αγαστές ήδη από τα πρώτα χρόνια ύπαρξης του ανεξάρτητου κράτους στις αρχές της δεκαετίας του 60.

***

Αναπάντητη η πρόσκληση Χριστοδουλίδη από Ερντογάν

Παρεμπιπτόντως, να σας πω ότι πρόσκληση είχε απευθύνει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και στον Ταγίπ Ερντογάν, με τον Τούρκο πρόεδρο προφανώς να μην ανταποκρίνεται. Παρά τις σχετικά καλές σχέσεις των δύο πλευρών, ο Ερντογάν ούτε την Κύπρο αναγνωρίζει ως κρατική υπόσταση, ούτε καμία διάθεση έχει ξαφνικά να πράξει κάτι τέτοιο, de facto με την παρουσία του στη Λευκωσία. Άλλωστε, η Τουρκία «χτυπημένη» ξανά από το σύνδρομο της περικύκλωσης- ή αλλιώς σύνδρομο των Σεβρών- κυνηγά προς το παρόν φαντάσματα, θεωρώντας πως Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και Ισραήλ απειλούν το τουρκικό έδαφος…

***

Το «μπάχαλο» με τον δικαστικό χάρτη

Να επιστρέψω στα της Δικαιοσύνης καθώς σε συνομιλία χθες με κεντρικά συνδικαλιστικά στελέχη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, τα οποία εξέφρασαν πολλά παράπονα για τον περίφημο δικαστικό χάρτη. Μου έλεγαν λοιπόν, ότι ο δικαστικός χάρτης που παρουσιάζεται από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Πρωθυπουργό ως η «μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην δικαιοσύνη» έχει πολλά προβλήματα.

Στον απόηχο μάλιστα των πρόσφατων θριαμβολογιών για τα αποτελέσματα του νέου δικαστικού χάρτη μου είπαν να πάω μαζί τους στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην Λουκάρεως. Μεγάλες ουρές, απόρροια του νέου δικαστικού χάρτη. Τι μου επεσήμαναν; Μέχρι το τέλος του 2025 κατέθετες το ένδικο μέσο της έφεσης στο Πρωτοδικείο και την προσδιόριζες στο Εφετείο και μάλιστα ηλεκτρονικά. Από την πρώτη του τρέχοντος έτους, οι εφέσεις κατατίθενται και προσδιορίζονται στο δικαστήριο που απευθύνονται. Όμως, τέσσερις μήνες μετά δεν λειτουργεί η περίφημη ηλεκτρονική κατάθεση και ο προσδιορισμός του ένδικου μέσου με αποτέλεσμα να είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και οι ουρές. Άλλη μια εκσυγχρονιστική και μεταρρυθμιστική απόφαση που μένει κενό γράμμα.

***

Πολιτιστικό δείπνο

Τί έφερε στο ίδιο τραπέζι την τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον πρόεδρο Ευάγγελο Βενιζέλο το βράδυ της περασμένης Τετάρτης; Ήταν τα εγκαίνια μιας σπουδαίας έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη, με έργα της Ρωσικής Πρωτοπορίας, από την περίφημη Συλλογή Κωστάκη. Η πρώτη είναι γνωστή για την αγάπη της στην τέχνη και ο δεύτερος είναι ο πρώην υπουργός Πολιτισμού χάρις στον οποίο η παγκόσμιας ακτινοβολίας, μοναδική αυτή συλλογή, περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα εγκαίνια, που συγκέντρωσαν εντυπωσιακά πολύ κόσμο, Σακελλαροπούλου και Βενιζέλος περπάτησαν μέχρι το παρακείμενο ξενοδοχείο, όπου δείπνησαν. Μαζί τους οι διευθύντριες της Εθνικής Πινακοθήκης και του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, που συνδιοργανώνουν την έκθεση, Συραγώ Τσιάρα και Μαρία Τσαντσάνογλου καθώς και η κόρη του αείμνηστου συλλέκτη Αλίκη Κωστάκη. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που εγκαινίασε την έκθεση, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει, εξαιτίας άλλων υποχρεώσεων.

Η έκθεση θα διαρκέσει ως το τέλος Σεπτεμβρίου.