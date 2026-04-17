Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της δημιουργίας ενός νέου, σύγχρονου χώρου φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησε η Blend Development, της Οικογένειας Καλλιτσάντση.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η μελέτη για την αλλαγή χρήσης του εννιαώροφου κτηρίου γραφείων του 1959, συνολικής επιφάνειας περίπου 5.000 τ.μ., στη συμβολή των οδών Σταδίου 54 και Εμμ. Μπενάκη, σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, δυναμικότητας έως 193 κλινών, καθώς και για τις επεμβάσεις στις όψεις του.

Η έγκριση συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους που διασφαλίζουν την προστασία του ιστορικού και πολεοδομικού χαρακτήρα της περιοχής, η οποία έχει χαρακτηριστεί ήδη από το 1979 ως «παραδοσιακό τμήμα της πόλης των Αθηνών».

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο προσεκτικός έλεγχος της μορφολογίας και των χρωματισμών του κτηρίου, η διακριτική ενσωμάτωση της σήμανσης και η αποφυγή επεμβάσεων που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τον αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα.

Παράλληλα, δεν εγκρίθηκε η πρόταση για εικαστική παρέμβαση (τοιχογραφία), καθώς κρίθηκε ότι απαιτείται μια πιο ήπια και συμβατή προσέγγιση με το γειτονικό διατηρητέο περιβάλλον.

Η αγορά του ακινήτου από την Blend Development

Το ακίνητο αποκτήθηκε από την Blend Development το 2022 και σήμερα βρίσκεται σε φάση πλήρους ανακατασκευής. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες στατικής ενίσχυσης και αναβάθμισης, με στόχο τη μετατροπή του σε ένα σύγχρονο συγκρότημα εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων υψηλών προδιαγραφών, το οποίο θα λειτουργεί υπό το διεθνές brand Bob W.

Η νέα ανάπτυξη φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό αστικό κόμβο φιλοξενίας, που θα συνδυάζει λειτουργικότητα, αισθητική ταυτότητα και μια αίσθηση σύγχρονης, χαλαρής πολυτέλειας, αντλώντας έμπνευση από την κομψότητα της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής του μέσου 20ού αιώνα.

Η κυκλική οικονομία και η ενεργειακή αναβάθμιση

Η συνολική επένδυση, ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στη λογική της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής αναβάθμισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, συμβάλλοντας στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το έργο χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ενώ βασικός επενδυτής είναι η Sirec Energy, μέσω του επενδυτικού σχήματος EuSIF.

Στόχος αποτελεί και η απόκτηση πράσινης πιστοποίησης LEED, μέσω της ουσιαστικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος κατά τη λειτουργία του κτηρίου. Το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναζωογόνησης του κέντρου της Αθήνας, ανταποκρινόμενο στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για σύγχρονες μορφές φιλοξενίας.

Ο στόχος της επένδυσης και η αστική ανάπλαση

Από την πλευρά της, η Bob W επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της για ανάπτυξη σε κομβικές ευρωπαϊκές πόλεις, με έμφαση στην επαναξιοποίηση υφιστάμενων κτηρίων σε ποιοτικά και βιώσιμα καταλύματα που αντανακλούν τον χαρακτήρα κάθε γειτονιάς, συμβάλλοντας παράλληλα στη σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με νέες κατασκευές.

Συνολικά, πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονης αστικής ανάπλασης, όπου η επενδυτική δραστηριότητα συνδυάζεται με την αρχιτεκτονική αναβάθμιση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναγέννηση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

