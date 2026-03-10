Στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εντοπίζει την αιτία πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τον Αύγουστο τη βορειοδυτική Χίο το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η πυρκαγιά, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και οδήγησε στην κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον «Πολίτη» φέρεται να ξεκίνησε από συγκεκριμένο σημείο του δικτύου, πλησίον της βάσης υποστυλώματος.

Η τεχνική τεκμηρίωση του πορίσματος βασίζεται σε ενδελεχή αυτοψία, αξιολόγηση των ιχνών καύσης και συνεκτίμηση των πυρομετεωρολογικών δεδομένων που επικρατούσαν την ημέρα της εκδήλωσης του συμβάντος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόκληση ηλεκτρικού τόξου, το οποίο φέρεται να αποτέλεσε τον καταλύτη για την έναρξη της καύσης, δεδομένης και της λειτουργικής κατάστασης των εγκαταστάσεων στο επίμαχο σημείο.

Δυσμενείς συνθήκες και αποκλεισμός άλλων αιτιών

Σύμφωνα με το υλικό που περιέρχεται σε γνώση της εφημερίδας, οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή —υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία και ισχυροί άνεμοι— λειτούργησαν ως επιταχυντές για την ταχύτατη εξάπλωση του μετώπου.

Κρίσιμο στοιχείο της έκθεσης αποτελεί ο κατηγορηματικός αποκλεισμός άλλων πιθανών πηγών ανάφλεξης στον περιβάλλοντα χώρο. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά δεν οφείλεται σε ανθρώπινη παρέμβαση ή εξωγενείς παράγοντες, αλλά αποκλειστικά σε αστοχία του δικτύου διανομής. Το πόρισμα αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περαιτέρω διερεύνηση των ευθυνών σχετικά με τη συντήρηση και την ασφάλεια των υποδομών σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με την έκθεση της FLAME η έναρξη και οι πρώτες ώρες της πυρκαγιάς στην Βόρεια Χίο στις 12.08.2025 χαρακτηρίστηκαν επίσης από δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Αυτές αποδίδονται κυρίως στους ενισχυμένους ανέμους που έπνεαν με μέσες εντάσεις 25—30 χλμ/ώρα (σε σχετικά υψηλά επίπεδα σε σχέση με την κλιματολογία), ενώ οι συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας ήταν σε ακραία υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Στις 13.08, 14.08 και 15.08 οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες σταδιακά βελτιώθηκαν, κύρια λόγω της εξασθένισης των ανέμων και της χαμηλής ατμοσφαιρικής ξηρότητας.