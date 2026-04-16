Ο Αλεξάντερ Μάνινγκερ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία 48 ετών, προκαλώντας θλίψη στο ευρωπαϊκό και ιδιαίτερα στο αυστριακό ποδόσφαιρο.

Οπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, ο Μάνινγκερ συγκρούστηκε με τρένο, οδηγώντας αυτοκίνητο, στον σιδηρόδρομο του Σάλτσμπουργκ.

Ο σπουδαίος πορτιέρε βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και αργότερα διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρός.

Ο Μάνινγκερ (4/6/1997) ήταν ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αυστρίας από το 1999 και κατέγραψε 33 συμμετοχές με το εθνόσημο. Ξεκίνησε την καριέρα του σε ομάδες του Σάλτσμπουργκ και έκανε το μεγάλο άλμα το 1997, όταν πήγε στην Αρσεναλ.

Πέρασε τα περισσότερα χρόνια του στην Ιταλία, σε ομάδες όπως η Φιορεντίνα κι η Γιουβέντους, επέστρεψε στην πόλη του, ενώ αγωνίστηκε και στη Γερμανία με την Αουγκσμπουργκ. Η σεζόν 16/17 ήταν η τελευταία του και την πέρασε στη Λίβερπουλ, χωρίς ποτέ να αγωνιστεί σε επίσημο αγώνα.