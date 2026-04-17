Η διαδήλωση δεν διακρίθηκε για το πλήθος της, το πάθος πάντως δεν της έλειψε. Όλα αυτά στον προαύλιο χώρο της Βουλής όπου λίγο πριν από την έναρξη της συζήτησης για το κράτος δικαίου εμφανίστηκαν τέσσερις νεαρές γυναίκες που, έπειτα από πρόσκληση της Νέας Αριστεράς, ξεδίπλωσαν πανό για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Οι διαδηλώτριες δεν δέχθηκαν τον έλεγχο στην είσοδο, προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία στο μαρμάρινο δάπεδο του προαυλίου και αν δεν παροξύνθηκαν τα πράγματα είναι επειδή δεν πέρασε η ιδέα που έπεσε στο προαύλιο να προσαχθούν. Δίπλα τους βρέθηκε ο Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ ένα πέρασμα από τη συγκέντρωση έκανε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρει ο Βηματοδότης.

Οι διαδηλώτριες αποχώρησαν κάποια στιγμή, αλλά η παραβίαση του πρωτοκόλλου δεν πέρασε απαρατήρητη δεδομένου και του ιστορικού προηγούμενου από τον Μάρτιο του 2025 όταν προσκεκλημένοι της Νέας Αριστεράς πέταξαν τρικάκια από τα θεωρεία κατά τη διάρκεια ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με φωτογραφίες του ίδιου, του Κώστα Καραμανλή και του Χρήστου Τριαντόπουλου και την επιγραφή «φύγετε τώρα».

Σύμφωνα με τον Βηματοδότη, ο υποκινούμενος από την πλατεία ακτιβισμός των θεωρείων είχε προκαλέσει την αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος τιμώρησε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Πώς; Δίνοντας εντολή να μην παραλαμβάνει επίσημες προσκλήσεις για τα θεωρεία έως το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Τώρα, μαθαίνω, μπορεί να ξαναϋπάρξουν συνέπειες. Πώς όμως θα πληρώσει αυτή τη φορά η Νέα Αριστερά το «μάρμαρο»; Γνωρίζοντας τον Νικήτα, δεν αποκλείω να δω τον Νάσο Ηλιόπουλο να καθαρίζει τα απομεινάρια μιας διαδήλωσης στο προαύλιο με σκούπα και φαράσι. Από το «μπλοκ» στις προσκλήσεις, στην κοινωνική εργασία…