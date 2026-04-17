Ησύχασα χθες όταν διάβασα ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αρβανίτης δεν ασχολείται στις Βρυξέλλες μόνο με το κράτος δικαίου αλλά και με τη… φέτα! («ΤΑ ΝΕΑ», 15/4).

Σε αντίθεση με εγχώριους συναδέλφους του που χθες στη Βουλή ασχολήθηκαν με το κράτος δικαίου αλλά δεν είπαν λέξη για τη φέτα.

Η παράλειψη με πλήγωσε.

Ιδίως λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη δημοσιογραφική έρευνα του BBC για τον Εβρο. Και μην ανησυχείτε για την εγκυρότητα της έρευνας αφού αποδείχτηκε πως πίσω της κρύβονται δύο Ελληνάρες.

Ποιοι Ελληνάρες;

Μα οι ίδιοι που προ ετών μας είχαν φλομώσει στην μπαρούφα για «τη μικρή Μαρία του Εβρου» που έφαγε ο σκορπιός.

Ηθικό δίδαγμα; Πολλαπλό.

Πρώτον, ο Ελληνάρας αποτελεί παγκόσμιο στήριγμα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Εδώ, ο άλλος βρήκε Ροδόσταυρους στην Κύπρο, ο σκορπιός στον Εβρο θα του γλίτωνε;

Δεύτερον, κάποιο ζόρι τραβούν οι ερευνητές δημοσιογράφοι με τον Εβρο. Ενώ δεν λένε λέξη για το Καρπενήσι, το όρος Μαίναλο ή τον Αχλαδόκαμπο. Ισως φταίνε οι σκορπιοί.

Τρίτον, το BBC αδιαφορεί πλήρως για τη φέτα.

Θα μου πείτε πως έχει ένα δίκιο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ιδίως των παρανόμων προσφέρονται για να φωνάζει μια αλλόφρων βρετανίδα δημοσιογράφος στον Μητσοτάκη έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Για τη φέτα τι να φωνάξει; Οτι βγήκε πολύ αλατισμένη;

Και γι’ αυτό άλλο πράγμα είναι να διαμαρτύρεσαι για το κράτος δικαίου κι άλλο για τη χωριάτικη σαλάτα.

Φυσικά, το κράτος δικαίου είναι ίσως σοβαρότερη υπόθεση από τη φέτα.

Δεν εξηγείται διαφορετικά γιατί ο εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ προτάσσει το στήθος του υπερασπιζόμενος την εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέα στο όνομα της… δικαιοσύνης (δήλωση εκπροσώπου ΠαΣοΚ, 16/4).

Ισως επειδή το κράτος δικαίου είναι κάτι σαν τον Παναθηναϊκό. Δεν ισχύει μεν στον Αρειο Πάγο αλλά μόλις περάσει το απέναντι πεζοδρόμιο στη Λεωφόρο φουντώνει και «καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου».

Ξέρετε λοιπόν τι κατάλαβα από τη συζήτηση στη Βουλή; Πως δεν βγάζεις άκρη.

Διότι όλοι πλακώθηκαν για ένα κράτος δικαίου που φαντάζονται αλλά δεν έδωσαν δεκάρα για τη φέτα που βάζουν στη σαλατούλα τους.

Κι έτσι η περίφημη «μητέρα όλων των μαχών» εξαντλήθηκε σε βαθιά χασμουρητά.

Παρά τις φωνασκίες και ευτυχώς που οι θυμωμένοι φωνακλάδες την έβγαλαν καθαρή από πλευράς υγείας. Ανησύχησα.

Αλλά κακώς εκπλήσσομαι.

Εδώ δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τρεις ανθρώπους για τις Ανεξάρτητες Αρχές που έληξε η θητεία τους, το κράτος δικαίου θα τους εμποδίσει;